De Japanse minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato heeft donderdag 44 nieuwe positieve gevallen aangekondigd van het coronavirus aan boord van het cruiseschip Diamond Princess. Dat blijkt uit nieuwe tests bij 221 mensen.

Dat brengt het totale aantal besmettingen op het schip, passagiers en bemanningsleden, op 218. De Diamond Princess heeft ongeveer 3.700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders en vier Fransen.

Westerdam mocht wel aanmeren

Het cruiseschip de Westerdam, met aan boord 1.455 passagiers, mocht ondertussen donderdag rond 7 uur plaatselijke tijd gearriveerd in de haven van het Cambodjaanse Sihanoukville. Dat blijkt uit navigatiedata dat het schip van rederij Holland-Amerikalijn (HAL) uitzendt.

De Westerdam was de afgelopen dagen niet welkom in meerdere Aziatische havens uit angst voor het nieuwe coronavirus. Onder andere Nederland en de Verenigde Staten zochten naar een aanmeerplaats voor het schip. Woensdag kreeg de Westerdam groen licht om aan te leggen in Cambodja. De passagiers mogen binnen enkele dagen van boord en hoeven niet in quarantaine.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er geen reden om aan te nemen dat zij het nieuwe coronavirus onder de leden hebben. Mogelijk worden de passagiers wel door de Cambodjaanse autoriteiten onderworpen aan een korte medische controle.

Ruim 200 doden in een dag door virus

Het virus heeft woensdag in de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, in een dag tijd aan 242 mensen het leven gekost. Dat heeft het provinciebestuur donderdag gemeld.

Volgens het bestuur zijn 14.840 nieuwe gevallen bekend van het virus, dat nu officieel Covid-19 heet, en zijn 48.206 mensen in de provincie intussen besmet. Die grote toename is onder meer te wijten aan een nieuwe, bredere definitie van de infectiegevallen, luidde het. Sinds het virus in Hubei uitbrak, zijn er in de provincie volgens de autoriteiten 1.310 mensen aan gestorven.

