Wielerteams weten nog altijd niet of de wielerwedstrijden in Italië van deze maand zullen plaatsvinden. Hoewel al veel teams zijn vertrokken richting de koers, is nog steeds veel onduidelijk. Met de Strade Bianche staat komende zaterdag de eerste WorldTour-koers van het seizoen in Italië op de agenda.

'We zijn op weg naar Italië, de renners ook', laat persverantwoordelijke Maxime Segers van Circus-Wanty Gobert weten. 'Het is intussen 18 uur, maar we weten nog altijd niet of de koers plaats zal vinden of niet. Een officeel statement heeft ons nog niet bereikt, ook andere berichten niet. Normaal verkennen we morgen/donderdag met de ploeg de wedstrijd. Als die niet zou plaatsvinden, dan wordt het wellicht een weekendje Italië met de ploeg zonder koers en met training.'

Mitchelton-Scott en Jumbo-Visma gaven al aan niet deel te nemen en zegden af voor de koersen. Zo'n vaart loopt het bij Circus-Wanty Gobert niet. 'Neen, we zijn hier nu, we wachten de beslissing af van de overheden en organisatie en gaan die niet zelf nemen', luidt het.

Ook bij het CCC van Greg Van Avermaet, waar het vrouwenteam intussen afzegde voor de koersen in Italië, is nog geen beslissing gevallen. 'We hebben nog niets gehoord vanuit Italië en zelf nog geen beslissing genomen', klinkt het bij de ploeg. (Belga)