De Chinese overheid heeft vrijdag beslist om delen van de Chinese Muur te sluiten voor bezoekers. Ook pakketreizen worden aan banden gelegd. Buitenlandse Zaken past het reisadvies ondertussen aan voor Belgen.

De Chinese Muur lokt jaarlijks 10 miljoen bezoekers. Het deel van Juyingguan, op een zestigtal kilometer ten noorden van Peking, is gesloten. Voor het deel van Simatai (op ongeveer 110 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad) zijn de festiviteiten in de tempel geschrapt. Toeristen moeten in het dorp Gubai hun temperatuur laten opmeten.

In Peking werd vrijdag ook het nationaal stadion, het 'vogelneststadion' gesloten. Het werd gebouwd voor de Olympische Spelen van 2008. De Ming-graven en het Pagodenbos zullen vanaf zaterdag niet meer toegankelijk zijn.

De Chinese reisbureaus moeten daarnaast de verkoop van binnen- en buitenlandse pakketreizen stoppen. Dat hebben de Chinese autoriteiten beslist.

De Chinese Muur © Getty

De maatregel van het ministerie van Cultuur en Toerisme kadert in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat kostte al het leven aan 26 mensen in China.

Hij zal een aanzienlijke impact hebben op de mondiale toerismesector, want de Chinese toeristen vormen de grootste groep van buitenlandse reizigers ter wereld. Ze gaven in 2018 130 miljard dollar (zowat 118 miljard euro) uit in het buitenland.

Visit.brussels verwacht een grote impact, 'omdat de Chinese markt een van de sterkst stijgende groepen is wat het Brussels toerisme betreft', aldus een woordvoerder. Voor Vlaanderen is China op dit moment qua volume pas de 9de markt, maar natuurlijk wel een snel groeiende, zo is bij Toerisme Vlaanderen vernomen.

Leger gemobiliseerd

In de Chinese metropool Wuhan is ondertussen het leger ingezet. De logistieke afdeling van de militaire commissie neemt de leiding over de 'gezamenlijke controlewerkzaamheden', aldus de Chinese staatstelevisie.

Ook is het medische personeel van het leger gemobiliseerd voor de strijd tegen het virus.

Veertig werknemers van het militair hospitaal van Wuhan starten met de behandeling op de intensieve zorgen van het ziekenhuis voor longziekten in de stad. Verdere details over het aantal ingezette militairen zijn niet bekendgemaakt.

Buitenlandse Zaken wijzigt reisadvies De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor China aangepast. Niet-essentiële reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. In de rest van China kan veilig gereisd worden, zo luidt de update.

