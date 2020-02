Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) ziet sinds zondag een duidelijke stijging van het aantal mensen dat zich op doorverwijzing of uit eigen beweging wil laten screenen op het coronavirus. Om de spoedafdeling niet volledig op te eisen, wordt daarom een aparte containerafdeling gebouwd.

Het aantal patiënten dat door hun huisarts werd doorverwezen of zelf bezorgd is over een mogelijke coronabesmetting, zit in de lift. 'In de afgelopen weken ging het om één of twee mensen per dag', zegt medisch directeur Guy Hans. 'Sinds zondag is dat gestegen naar vijf tot tien. Naar het einde van de krokusvakantie toe, wanneer mensen beginnen terugkeren van vakantie, anticiperen we dat die aantallen nog zullen stijgen.'

Daarom is dinsdag gestart met de aanbouw van een aparte containerafdeling, specifiek voor consultatie en screening op het coronavirus. 'Aan de ingang van de spoedgevallen komt een kiosk met informatie die dagelijks geüpdatet wordt', zegt Hans. 'Van daaruit worden risicopatiënten doorverwezen naar de containerafdeling, die op wandelafstand ligt en een gescheiden wachtzaal heeft.' De containers zijn nog in aanbouw, maar donderdag of ten laatste vrijdag zou de afdeling in gebruik genomen worden.

Niet iedereen die zich aanbiedt, wordt effectief gescreend. 'Enkel bij risicopatiënten, die uit risicogebied komen of met iemand in contact kwamen die uit zo'n gebied kwam, gaan we over tot labotesten', zegt Hans. 'Zij gaan onmiddellijk naar huis om in thuisisolatie te gaan tot we de resultaten van de test hebben. Dat duurt ongeveer vier uur.'

Wie ongerust is over een mogelijke besmetting, wordt aangeraden eerst telefonisch contact op te nemen met een huisarts. Die kan doorverwijzen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 'In alle ziekenhuizen kan een screening uitgevoerd worden', zegt Hans. 'Ook het aantal laboratoria waar testen uitgevoerd worden, is in stijgende lijn.'

Wanneer er effectief een patiënt met een besmetting wordt vastgesteld, is het UZA samen met het UMC Sint-Pieter in Brussel wel het enige referentiecentrum voor opname. (Belga)