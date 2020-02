Italië heeft dinsdag een ontmoeting gepland met ministers van verschillende landen om een gecoördineerde aanpak van de uitbraak van het coronavirus in Noord-Italië te bespreken.

Op de top zouden ministers van Volksgezondheid van Oostenrijk, Frankrijk, Slovenië, Zwitserland, maar ook Duitsland en Kroatië aanwezig zijn. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid meegedeeld.

Italië telt ondertussen zeven mensen die overleden zijn aan het virus en meer dan 220 besmettingen. De situatie veroorzaakt bezorgdheid in de rest van Europa en er wordt gesproken over mogelijke grenscontroles in Italië om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Italië denkt niet dat een verbod op vrij verkeer van personen en goederen de juiste oplossing is.

Zondagavond heeft Oostenrijk nog korte tijd treinverkeer vanuit Italië tegengehouden nadat er twee vermoedelijke gevallen op een trein van Venetië naar München waren ontdekt. Uiteindelijk testten de twee mensen negatief op het coronavirus.

Opnames 'Mission Impossible' tijdelijk onderbroken

In Venetië wordt momenteel de nieuwste 'Mission Impossible'-film opgenomen, maar ook die opnames werden nu tijdelijk onderbroken door het coronavirus.

Volgens de websites The Wrap en People zouden scènes uit de zevende film gedurende drie weken worden opgenomen in Venetië. 'Als voorzorgsmaatregel voor de veiligheid en het welzijn van onze acteurs en de ploeg (...) wijzigen we het productieprogramma voor onze drie weken opnames in Venetië', zei een woordvoerder van Paramount Pictures in een verklaring.

Hij verduidelijkte dat Tom Cruise nog niet vertrokken was naar Italië en dat de leden van de filmploeg groen licht gekregen hadden om terug naar huis te keren.

De release van de film is gepland op 23 juli volgend jaar. De verspreiding van het coronavirus heeft in Italië al tot de afgelasting van meerdere evenementen geleid. Onder meer het carnaval van Venetië, de modeweek in Milaan en voetbalwedstrijden konden niet plaatsvinden.

Op de top zouden ministers van Volksgezondheid van Oostenrijk, Frankrijk, Slovenië, Zwitserland, maar ook Duitsland en Kroatië aanwezig zijn. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid meegedeeld.Italië telt ondertussen zeven mensen die overleden zijn aan het virus en meer dan 220 besmettingen. De situatie veroorzaakt bezorgdheid in de rest van Europa en er wordt gesproken over mogelijke grenscontroles in Italië om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Italië denkt niet dat een verbod op vrij verkeer van personen en goederen de juiste oplossing is. Zondagavond heeft Oostenrijk nog korte tijd treinverkeer vanuit Italië tegengehouden nadat er twee vermoedelijke gevallen op een trein van Venetië naar München waren ontdekt. Uiteindelijk testten de twee mensen negatief op het coronavirus.In Venetië wordt momenteel de nieuwste 'Mission Impossible'-film opgenomen, maar ook die opnames werden nu tijdelijk onderbroken door het coronavirus. Volgens de websites The Wrap en People zouden scènes uit de zevende film gedurende drie weken worden opgenomen in Venetië. 'Als voorzorgsmaatregel voor de veiligheid en het welzijn van onze acteurs en de ploeg (...) wijzigen we het productieprogramma voor onze drie weken opnames in Venetië', zei een woordvoerder van Paramount Pictures in een verklaring. Hij verduidelijkte dat Tom Cruise nog niet vertrokken was naar Italië en dat de leden van de filmploeg groen licht gekregen hadden om terug naar huis te keren. De release van de film is gepland op 23 juli volgend jaar. De verspreiding van het coronavirus heeft in Italië al tot de afgelasting van meerdere evenementen geleid. Onder meer het carnaval van Venetië, de modeweek in Milaan en voetbalwedstrijden konden niet plaatsvinden.