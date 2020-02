In de Filipijnen is zaterdag een man overleden aan het coronavirus. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer buiten China. Ondertussen is een 33-jarige man in de Duitse deelstaat Beieren besmet. Het is het achtste bevestigde geval in Duitsland. De epidemie kende zaterdag de tot dusver sterkste stijging van de infecties en sterfgevallen op één dag.

Het slachtoffer in de Filipijnen is een 44-jarige Chinese man, die op zaterdag stierf nadat hij sinds 25 januari in quarantaine zat, zei minister van Volksgezondheid Francisco Duque. De man is de metgezel van het eerste geval van het virus in de Filipijnen, een 38-jarige Chinese vrouw. 'In de loop van de opname van de patiënt ontwikkelde hij een ernstige longontsteking', vertelde Duque op een persconferentie. 'In zijn laatste paar dagen was de patiënt stabiel en vertoonde hij tekenen van verbetering, maar zijn toestand verslechterde de laatste 24 uur en hij overleed', voegde hij eraan toe.

Het echtpaar, beide uit Wuhan, China, arriveerde op 21 januari vanuit Hong Kong op de Filipijnen. Het zijn tot nu toe de enige bevestigde gevallen in de Filipijnen.

Duitsland

Ondertussen is een 33-jarige man in de Duitse deelstaat Beieren besmet. Het is het achtste bevestigde geval in Duitsland. Net als zes andere gevallen is de Duitse besmette man een werknemer van auto-onderdelenleverancier Webasto in Stockdorf. Het zevende geval is een kind van een van de besmette werknemers.

Webasto heeft 13.400 werknemers en twaalf vestigingen in China. Zijn grootste fabriek staat in Wuhan, de stad waar het virus in december voor het eerst opdook. Webasto in Stockdorf kreeg vorige week bezoek van een besmet personeelslid uit China dat pas op de terugvlucht symptomen van de ziekte begon te krijgen.

Een andere besmette Duitser werd eerder op het Canarische eiland La Gomera geregistreerd, het eerste geval in Spanje. De Spaanse regering zei dat hij in contact was geweest met een van de besmette patiënten in Duitsland.

De epidemie kende zaterdag de tot dusver sterkste stijging van de infecties en sterfgevallen op één dag. Het dodental in China is opgelopen naar 304. De autoriteiten in de provincie Hubei, die het zwaarste getroffen is, maakten melding van 45 nieuwe sterfgevallen en ruim 1.900 nieuwe besmettingen zaterdag.

Inmiddels zouden verspreid over heel China ongeveer 14.300 mensen zijn besmet met het virus. Dat zijn er bijna 2.600 meer dan een dag eerder. Ongeveer 500 van de besmette mensen verkeren volgens de Chinese Gezondheidscommissie in levensgevaar.

Het virus stak vermoedelijk in december voor het eerst de kop op in Wuhan, de provinciehoofdstad van Hubei. De ziekte is tot dusver vastgesteld in 27 landen, waaronder de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Rusland en Zweden.

Visumplicht voor Chinezen

Rusland heeft zaterdag vanwege de epidemie van virale longontsteking een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor Chinese toeristen om zonder visum naar Rusland te reizen. Moskou levert hen ook geen werkvisa meer af.

De maatregelen dienen om 'de veiligheid van het land te verzekeren, om de volksgezondheid te beschermen en de verspreiding van het nieuwe coronavirus te verhinderen', zo staat op de website van de Russische regering.

Het officiële document preciseert dat de Russische veiligheidsdienst FSB, waarvan de grenswacht afhangt, zaterdag om middernacht een einde maakt aan het toerisme zonder visum.

Chinese toeristen konden sinds 2000 in groep zonder visum in Rusland reizen.

Hulpgoederen

In de strijd tegen het coronavirus levert de Europese Unie twaalf ton beschermende kledij aan China. De Europese Commissie deelde zaterdag mee dat de volksrepubliek om deze hulpgoederen gevraagd had.

Het coördinatiecentrum ERCC (Emergency Response Coordination Centre) van de EU nam contact op met de EU-lidstaten, die de twaalf ton kledij bijeenbrachten. De beschermende kleding is al onderweg naar China.

Het slachtoffer in de Filipijnen is een 44-jarige Chinese man, die op zaterdag stierf nadat hij sinds 25 januari in quarantaine zat, zei minister van Volksgezondheid Francisco Duque. De man is de metgezel van het eerste geval van het virus in de Filipijnen, een 38-jarige Chinese vrouw. 'In de loop van de opname van de patiënt ontwikkelde hij een ernstige longontsteking', vertelde Duque op een persconferentie. 'In zijn laatste paar dagen was de patiënt stabiel en vertoonde hij tekenen van verbetering, maar zijn toestand verslechterde de laatste 24 uur en hij overleed', voegde hij eraan toe. Het echtpaar, beide uit Wuhan, China, arriveerde op 21 januari vanuit Hong Kong op de Filipijnen. Het zijn tot nu toe de enige bevestigde gevallen in de Filipijnen. Ondertussen is een 33-jarige man in de Duitse deelstaat Beieren besmet. Het is het achtste bevestigde geval in Duitsland. Net als zes andere gevallen is de Duitse besmette man een werknemer van auto-onderdelenleverancier Webasto in Stockdorf. Het zevende geval is een kind van een van de besmette werknemers. Webasto heeft 13.400 werknemers en twaalf vestigingen in China. Zijn grootste fabriek staat in Wuhan, de stad waar het virus in december voor het eerst opdook. Webasto in Stockdorf kreeg vorige week bezoek van een besmet personeelslid uit China dat pas op de terugvlucht symptomen van de ziekte begon te krijgen. Een andere besmette Duitser werd eerder op het Canarische eiland La Gomera geregistreerd, het eerste geval in Spanje. De Spaanse regering zei dat hij in contact was geweest met een van de besmette patiënten in Duitsland. De epidemie kende zaterdag de tot dusver sterkste stijging van de infecties en sterfgevallen op één dag. Het dodental in China is opgelopen naar 304. De autoriteiten in de provincie Hubei, die het zwaarste getroffen is, maakten melding van 45 nieuwe sterfgevallen en ruim 1.900 nieuwe besmettingen zaterdag.Inmiddels zouden verspreid over heel China ongeveer 14.300 mensen zijn besmet met het virus. Dat zijn er bijna 2.600 meer dan een dag eerder. Ongeveer 500 van de besmette mensen verkeren volgens de Chinese Gezondheidscommissie in levensgevaar. Het virus stak vermoedelijk in december voor het eerst de kop op in Wuhan, de provinciehoofdstad van Hubei. De ziekte is tot dusver vastgesteld in 27 landen, waaronder de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Rusland en Zweden. Rusland heeft zaterdag vanwege de epidemie van virale longontsteking een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor Chinese toeristen om zonder visum naar Rusland te reizen. Moskou levert hen ook geen werkvisa meer af.De maatregelen dienen om 'de veiligheid van het land te verzekeren, om de volksgezondheid te beschermen en de verspreiding van het nieuwe coronavirus te verhinderen', zo staat op de website van de Russische regering. Het officiële document preciseert dat de Russische veiligheidsdienst FSB, waarvan de grenswacht afhangt, zaterdag om middernacht een einde maakt aan het toerisme zonder visum. Chinese toeristen konden sinds 2000 in groep zonder visum in Rusland reizen. In de strijd tegen het coronavirus levert de Europese Unie twaalf ton beschermende kledij aan China. De Europese Commissie deelde zaterdag mee dat de volksrepubliek om deze hulpgoederen gevraagd had.Het coördinatiecentrum ERCC (Emergency Response Coordination Centre) van de EU nam contact op met de EU-lidstaten, die de twaalf ton kledij bijeenbrachten. De beschermende kleding is al onderweg naar China.