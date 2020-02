De Belg die in het Sint-Pietersziekenhuis in quarantaine verbleef omdat hij positief testte op het nieuwe coronavirus, mag naar huis. Hij is niet langer besmet met het virus, meldt de FOD Volksgezondheid zaterdagavond. Eerder op zaterdag overleed een patiënt in Frankrijk. Hij is de eerste dode buiten Azië.

De besmette Belg werd op 2 februari samen met acht andere Belgen gerepatrieerd vanuit het Chinese Wuhan, en testte positief op het nieuwe coronavirus Covid-19. Hij werd onmiddellijk opgenomen in strikte afzondering in het Sint-Pietersziekenhuis te Brussel, het referentiecentrum voor de behandeling van het virus.

Hij was echter nooit ziek tijdens zijn ziekenhuisverblijf, en vertoonde ook geen symptomen. De besmetting met het Covid-19 coronavirus nam geleidelijk af, en vrijdag/gisteren testte hij voor het eerst negatief. 'De procedure schrijft dan voor dat de dag erna opnieuw getest moet worden. Zaterdag testte hij opnieuw negatief', zegt de woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, Jan Eyckmans.

De man mocht daarom zaterdag het ziekenhuis verlaten, en vormt geen enkel risico meer voor anderen.

Acht gerepatrieerde Belgen die na hun aankomst in het Militair Hospitaal van Neder-Over-Heembeek in quarantaine werden geplaatst, mogen zondag/morgen naar huis. De twee anderen die later naar België werden gerepatrieerd, moeten er nog blijven tot hun quarantaineperiode van 14 dagen is verstreken.

Eerste dode buiten Azië

Eerder op zaterdag is een patiënt overleden in Frankrijk die besmet was met het coronavirus. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer buiten Azië. Dat meldt de Franse minister van Gezondheid. Het zou gaan om een Chinese toerist.

De minister benadrukte dat het om het eerste overlijden gaat buiten Azië, en het eerste in Europa. Tot op vandaag waren drie doden geregistreerd buiten het Chinese vasteland: op de Filipijnen, in Hongkong en in Japan.

Volgens Buzyn is de Chinees overleden aan een longontsteking veroorzaakt door het coronavirus. Hij kwam uit de Chinese provincie Hubei en arriveerde op 16 januari in Frankrijk. Op 25 januari was hij opgenomen in het ziekenhuis, maar zijn toestand verslechterde snel, aldus Buzyn.

Ook de dochter van de man is opgenomen in het ziekenhuis met de ziekte Covid-19, veroorzaakt door het virus. Zij is echter buiten gevaar en zou binnenkort uit het ziekenhuis mogen, aldus de minister.

Frankrijk had op vrijdag in totaal 11 besmettingen met het virus geregistreerd.

Covid-19 is in december in de Chinese provincie Hubei ontdekt. Meer dan 66.000 mensen zijn besmet, meer dan 1.500 zijn in China intussen overleden. Buiten China zijn bijna 600 besmettingen vastgesteld.

'Beter bewapend tegen terrorisme dan tegen epidemieën'

Net dit weekend kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) samen in München om de verspreiding van het coronavirus te evalueren. Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus vindt dat landen meer moeten investeren om zich te wapenen tegen een epidemie. 'De wereld geeft miljarden uit om zich te beschermen tegen terreuraanvallen, maar relatief weinig om zich voor te bereiden op een aanval door een virus dat meer mensenlevens kan eisen.'

'We maken ons zorgen over het gebrek aan urgentie dat de internationale gemeenschap bij de financiering van maatregelen aan de dag heeft gelegd', deelde Tedros nog mee.

De WHO-topman riep de internationale gemeenschap ook op tot meer solidariteit. Vorige week had de organisatie nog gezegd 675 miljoen dollar nodig te hebben om armere landen met een zwakker gezondheidszorgsysteem te helpen bij de voorbereiding op een uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19. Intussen is ook de eerste besmetting op het Afrikaanse continent bekendgemaakt.

Tedros waarschuwde tot slot voor geruchten en valse berichten, die zich volgens hem nog sneller verspreiden dan het virus. De WHO zegt in samenwerking met sociaalnetwerksites als Facebook, Twitter en YouTube er alles aan te doen om paniekzaaierij te voorkomen. Overheden en de media moeten de mensen gepast waarschuwen voor gevaren, 'maar zonder de vlam van de hysterie aan te wakkeren', verklaarde Tedros. 'Het is tijd voor feiten, niet voor angst.'

WHO-expert eist meer samenwerking met China

Ook Michael Ryan, directeur voor de noodhulp bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft zich geuit over de epidemie. Hij pleit voor een grotere samenwerking tussen de internationale gemeenschap en China. Het land moet tegen de verdere verspreiding zo goed mogelijk ondersteund worden, aldus Ryan.

Volgens de expert is het nieuwe coronavirus al in 24 landen vastgesteld. Hij prees de inspanningen die China al tegen het virus leverde. Qin Gang, de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken, gelooft dat het land een goede kans heeft om het virus te overwinnen. Volgens hem is het coronavirus de gezamenlijke vijand van de mensheid en beschermt China niet enkel de eigen bevolking, maar ook de gezondheid van de mensen wereldwijd.

Grote straffen op verbergen van symptomen

Om de verspreiding van her virus tegen te houden en ervoor te zorgen dat mensen zich zo snel mogelijk laten melden wanneer ze symptomen krijgen, heeft China nu grote straffen gezet op het verbergen van de ziekte. Die mensen begaan in een misdaad die in extreme gevallen kan bestraft worden met de doodstraf.

Ook je reisgeschiedenis verborgen houden, kan als een misdaad worden beschouwd, zo blijkt uit een mededeling die zaterdag door een Chinese rechtbank werd verspreid. Als Chinese inwoners er op die manier voor zorgen dat het virus zich verder verspreidt, dan kunnen ze vervolgd worden voor het in gevaar brengen van de openbare veiligheid. 'In extreme gevallen kunnen mensen die de regels overtreden bestraft worden met tien jaar effectieve gevangenis, levenslange opsluiting of de dood'.

Voorts heeft de nationale gezondheidscommissie van China zaterdag de mensen die hoesten of koorts hebben, verboden om via de weg, per spoor of per vliegtuig te reizen.

