Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus in China is opgelopen van 41 naar 56. Ook zijn er 323 nieuwe gevallen bij gekomen. Het longvirus brak uit in de stad Wuhan, waar de meeste mensen ziek zijn geworden. In totaal zijn nu ongeveer 1.600 mensen besmet.

In de provincie Hubei zijn 54 mensen omgekomen. De eerste twee doden buiten die provincie vielen in Shanghai en in de provincie Henan. Shanghai is de grootste stad van China met ruim 24 miljoen inwoners en ligt ruim 1.000 kilometer van Wuhan. In de stad hebben zeker 40 mensen het virus. De provincie Henan grenst aan Hubei.

De Chinese president Xi Jinping waarschuwde zaterdag nog dat het virus 'sneller om zich heen grijpt' dan eerder werd aangenomen. Volgens de Chinese televisie wordt er alles aan gedaan om middelen en experts in ziekenhuizen te krijgen om het virus aan te pakken.

De krant voegt eraan toe dat het onderzoek naar en de ontwikkeling van een vaccin doorgaans twee tot drie jaar duurt.

In Wuhan worden noodziekenhuizen gebouwd en er worden honderden extra medische specialisten ingezet in de provincie Hubei, waar Wuhan ligt.

Chinese wetenschappers hebben nieuw virus geïsoleerd

Chinese wetenschappers hebben succesvol de stam geïsoleerd van de nieuwe variant van het coronavirus dat al aan tientallen mensen het leven heeft gekost. Dit heeft Xu Wenbo als hoofd van het Nationaal Instituut voor de Bestrijding en Preventie van Virale Ziekten (CDC) zondag bekendgemaakt, eraan toevoegend dat de dienst begonnen is vaccins te ontwikkelen.

De CDC heeft het virus geïsoleerd en is bezig de stam te ontleden, zo citeert het staatspersbureau Xinhua Xu. De wetenschappers onderzoeken ook geneesmiddelen tegen de longziekte die door het nieuwe coronavirus is veroorzaakt.

Geciteerd door de China Daily zegt een andere wetenschapper van het CDC, Tan Wenjie, dat ook al is uitgemaakt op welk kraam op de zeevruchtenmarkt in Wuhan het virus aanwezig was. 'Het is een belangrijke vondst, en we zullen onderzoeken welk dier de bron was', zo verluidde. Dat is echter geen gemakkelijke opgave, aldus de China Daily.

Volgens Tan lijkt de nieuwe versie van het coronavirus voor negentig procent op een virus dat in een vleermuissoort in Zhoushan in de provincie Zhejiang is gevonden. Maar het is nog te vroeg om te concluderen dat dit dier de boosdoener is.

Wie uit Wuhan komt moet twee weken thuisblijven

Wie uit Wuhan terugkeert moet veertien dagen lang onder medische observatie thuisblijven, zo heeft volgens het staatspersbureau Xinhua de Chinese gezondheidscommissie zondag gelast.

Eenieder die onlangs in de door de mysterieuze longziekte getroffen stad Wuhan was, moet zich bij de autoriteiten melden. Ook moeten die mensen zichzelf twee weken lang thuis isoleren, om te zien of de virusziekte zich al of niet uitbreidt.

China verbiedt de handel in wilde dieren

China verbiedt met onmiddellijke ingang de verkoop van wilde dieren op markten, in restaurants, supermarkten en online. De maatregel geldt totdat de mysterieuze longziekte tengevolge van een variant van het coronavirus is ingedijkt.

Ook het vervoer van wilde dieren is niet langer toegestaan. Fokkerijen zijn onder quarantaine geplaatst. De autoriteiten zullen goed toekijken op de naleving van de verbodsbepalingen. Wilde dieren en dikwijls gestroopte dieren volgepropt op Chinese markten gelden als incubators voor virussen die zich verspreiden, waarna die van dier op mens overspringen.

Vanwaar het nieuwe virus precies vandaan komt is nog niet precies geweten. Maar vermoedelijk is het afkomstig van een markt in de zwaar getroffen metropool Wuhan waar naast vis ook wilde dieren te koop zijn.

Er zijn speculaties dat de nieuwe variant van het Sars-virus wellicht van slangen of vleermuizen stamt. De pandemie van het Sars-virus in 2002-2003 stamt klaarblijkelijk van de civetkat, in China een delicatesse. Dit dier was makkelijk te vinden op markten in de provincie Guangzhou.

Meer Chinese steden nemen maatregelen tegen coronavirus

De Chinese stad Shantou laat vanaf maandag geen auto's, schepen of mensen meer toe in de stad om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook rijden er geen bussen, taxi's en veerponten meer vanaf zondagmiddag.

De stad ligt op 800 kilometer van Wuhan, waar de uitbraak van het coronavirus is begonnen. Al zeker 56 mensen zijn overleden door het virus. De steden Tianjin en Xian stoppen al het lokale en regionale busverkeer. Wanneer het busverkeer wordt hervat, is niet bekend. Hongkong sluit vanaf zondag twee pretparken.

Eerste geval coronavirus in Canada vastgesteld

Het eerste geval van het coronavirus in Canada is officieel vastgesteld. Dat meldt de overheid in een verklaring. De provincie Ontario laat aan de krant The Toronto Star weten dat het om een 50-jarige man uit Toronto gaat die onlangs is teruggekeerd uit de Chinese stad Wuhan.

'De toestand van de man is stabiel en hij ligt in het ziekenhuis', aldus de landelijke overheid in de verklaring. Een van de artsen in het ziekenhuis Sunnybrook zei tegen The Star dat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Artsen zijn nog bezig vast te stellen met hoeveel mensen de patiënt contact heeft gehad.

Het coronavirus verspreidt zich vanuit de stad Wuhan in China over de hele wereld. Er zijn al zeker 54 mensen door omgekomen en ongeveer 1.600 mensen zijn besmet, in China. Ook in andere landen zoals Frankrijk, de Verenigde Staten, Australië, Thailand, Taiwan, Maleisië, Japan en Zuid-Korea is het virus

In de provincie Hubei zijn 54 mensen omgekomen. De eerste twee doden buiten die provincie vielen in Shanghai en in de provincie Henan. Shanghai is de grootste stad van China met ruim 24 miljoen inwoners en ligt ruim 1.000 kilometer van Wuhan. In de stad hebben zeker 40 mensen het virus. De provincie Henan grenst aan Hubei. De Chinese president Xi Jinping waarschuwde zaterdag nog dat het virus 'sneller om zich heen grijpt' dan eerder werd aangenomen. Volgens de Chinese televisie wordt er alles aan gedaan om middelen en experts in ziekenhuizen te krijgen om het virus aan te pakken. De krant voegt eraan toe dat het onderzoek naar en de ontwikkeling van een vaccin doorgaans twee tot drie jaar duurt.In Wuhan worden noodziekenhuizen gebouwd en er worden honderden extra medische specialisten ingezet in de provincie Hubei, waar Wuhan ligt. Chinese wetenschappers hebben succesvol de stam geïsoleerd van de nieuwe variant van het coronavirus dat al aan tientallen mensen het leven heeft gekost. Dit heeft Xu Wenbo als hoofd van het Nationaal Instituut voor de Bestrijding en Preventie van Virale Ziekten (CDC) zondag bekendgemaakt, eraan toevoegend dat de dienst begonnen is vaccins te ontwikkelen.De CDC heeft het virus geïsoleerd en is bezig de stam te ontleden, zo citeert het staatspersbureau Xinhua Xu. De wetenschappers onderzoeken ook geneesmiddelen tegen de longziekte die door het nieuwe coronavirus is veroorzaakt. Geciteerd door de China Daily zegt een andere wetenschapper van het CDC, Tan Wenjie, dat ook al is uitgemaakt op welk kraam op de zeevruchtenmarkt in Wuhan het virus aanwezig was. 'Het is een belangrijke vondst, en we zullen onderzoeken welk dier de bron was', zo verluidde. Dat is echter geen gemakkelijke opgave, aldus de China Daily. Volgens Tan lijkt de nieuwe versie van het coronavirus voor negentig procent op een virus dat in een vleermuissoort in Zhoushan in de provincie Zhejiang is gevonden. Maar het is nog te vroeg om te concluderen dat dit dier de boosdoener is. Wie uit Wuhan terugkeert moet veertien dagen lang onder medische observatie thuisblijven, zo heeft volgens het staatspersbureau Xinhua de Chinese gezondheidscommissie zondag gelast.Eenieder die onlangs in de door de mysterieuze longziekte getroffen stad Wuhan was, moet zich bij de autoriteiten melden. Ook moeten die mensen zichzelf twee weken lang thuis isoleren, om te zien of de virusziekte zich al of niet uitbreidt. China verbiedt met onmiddellijke ingang de verkoop van wilde dieren op markten, in restaurants, supermarkten en online. De maatregel geldt totdat de mysterieuze longziekte tengevolge van een variant van het coronavirus is ingedijkt.Ook het vervoer van wilde dieren is niet langer toegestaan. Fokkerijen zijn onder quarantaine geplaatst. De autoriteiten zullen goed toekijken op de naleving van de verbodsbepalingen. Wilde dieren en dikwijls gestroopte dieren volgepropt op Chinese markten gelden als incubators voor virussen die zich verspreiden, waarna die van dier op mens overspringen. Vanwaar het nieuwe virus precies vandaan komt is nog niet precies geweten. Maar vermoedelijk is het afkomstig van een markt in de zwaar getroffen metropool Wuhan waar naast vis ook wilde dieren te koop zijn. Er zijn speculaties dat de nieuwe variant van het Sars-virus wellicht van slangen of vleermuizen stamt. De pandemie van het Sars-virus in 2002-2003 stamt klaarblijkelijk van de civetkat, in China een delicatesse. Dit dier was makkelijk te vinden op markten in de provincie Guangzhou. De Chinese stad Shantou laat vanaf maandag geen auto's, schepen of mensen meer toe in de stad om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook rijden er geen bussen, taxi's en veerponten meer vanaf zondagmiddag.De stad ligt op 800 kilometer van Wuhan, waar de uitbraak van het coronavirus is begonnen. Al zeker 56 mensen zijn overleden door het virus. De steden Tianjin en Xian stoppen al het lokale en regionale busverkeer. Wanneer het busverkeer wordt hervat, is niet bekend. Hongkong sluit vanaf zondag twee pretparken. Het eerste geval van het coronavirus in Canada is officieel vastgesteld. Dat meldt de overheid in een verklaring. De provincie Ontario laat aan de krant The Toronto Star weten dat het om een 50-jarige man uit Toronto gaat die onlangs is teruggekeerd uit de Chinese stad Wuhan. 'De toestand van de man is stabiel en hij ligt in het ziekenhuis', aldus de landelijke overheid in de verklaring. Een van de artsen in het ziekenhuis Sunnybrook zei tegen The Star dat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Artsen zijn nog bezig vast te stellen met hoeveel mensen de patiënt contact heeft gehad. Het coronavirus verspreidt zich vanuit de stad Wuhan in China over de hele wereld. Er zijn al zeker 54 mensen door omgekomen en ongeveer 1.600 mensen zijn besmet, in China. Ook in andere landen zoals Frankrijk, de Verenigde Staten, Australië, Thailand, Taiwan, Maleisië, Japan en Zuid-Korea is het virus