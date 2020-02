De Chinese president Xi Jinping was op 7 januari al op de hoogte van de ernst van de nieuwe uitbraak van het coronavirus.

De Chinese president ligt al enige tijd onder vuur omdat hij te laat zou gereageerd zou hebben op de uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19. Om die kritieke tegen te spreken, heeft People's Daily de tekst gepubliceerd van een toespraak die Xi op 4 februari aan hooggeplaatste partijleden gaf. Daarin zegt hij dat hij op 7 januari al instructies uitvaardigde om het coronavirus onder controle te krijgen.

Die mededeling moet blijk geven van leiderschap, maar roept ook enkele vragen op. Want de Chinese overheid heeft pas weken later publiekelijk alarm geslagen en gewaarschuwd dat het virus van mens op mens overdraagbaar is. Zo werd er op 18 januari in het kader van een wereldrecordpoging in de stad Wuhan nog een groot banket voor 40.000 gezinnen georganiseerd.

In de toespraak wordt verder aangegeven dat de Chinese president uiteindelijk de beslissing nam om miljoenen mensen in de provincie Hubei in quarantaine te plaatsen. Xi geeft ook aan altijd uiterst bezorgd te zijn geweest over de situatie. 'Ik ben op de hoogte gebleven van de verspreiding van de epidemische situatie en van de vooruitgang van het preventieve en controlerende werk, en ik heb doorlopend mondelinge en schriftelijke instructies gegeven', zegt hij in de toespraak.

