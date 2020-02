Hongkong gaat extra grensovergangen met China afsluiten vanwege het coronavirus. Rusland deed dat al eerder en maakt nu ook een einde aan de mogelijkheid voor Chinese toeristen om zonder visum naar Rusland te reizen.

Maandag waren in Hongkong meer dan dan duizend medewerkers van openbare ziekenhuizen in staking gegaan, om te eisen dat de grenzen met het Chinese vasteland worden afgesloten. Regeringsleidster Carrie Lam kondigde daarop aan dat er extra grensovergangen met China dichtgaan. Enkel de overgang naar Shenzen, de brug naar Zhuhai en Macau en een beperkt aantal vliegverbindingen met de Volksrepubliek blijven open. Aan die plaatsen kunnen gezondheidscontroles worden uitgevoerd. Alle verbindingen per trein en per veerboot werden gesloten.

Rusland wil besmette buitenlanders land uitzetten

Rusland sloot vorige week al zijn 4.250 kilometer lange grens met China en ook verschillende treinverbindingen werden geschrapt. Daarnaast kunnen Chinese toeristen niet meer zonder visum naar Rusland reizen, en worden visa voor Chinese arbeiders niet meer uitgereikt.

Bovendien zullen buitenlanders die besmet zijn met het coronavirus het land worden uitgezet. Volgens de Russische premier Michail Misjoestin is het coronavirus toegevoegd aan de lijst van bijzonder gevaarlijke ziekten. 'Zo kunnen we buitenlanders die besmet zijn uitzetten en bijzondere maatregelen nemen zoals het in isolatie of quarantaine plaatsen', aldus de premier tijdens een op televisie uitgezonden regeringsbijeenkomst.

In Rusland zijn de eerste twee gevallen van het coronavirus bevestigd. Het gaat om twee Chinese burgers, die in isolement werden geplaatst in twee verschillende ziekenhuizen.

Winkelketen Action overweegt artikelen uit China elders in te kopen

De Nederlandse winkelketen Action overweegt producten die normaal uit China komen, in andere landen in te gaan kopen. Of en wanneer het nodig is maatregelen te nemen, is nog niet duidelijk. Voorlopig houdt de discounter de situatie in de gaten.

Circa de helft van het assortiment van Action komt uit Azië en in vrijwel elke productcategorie zitten artikelen die in China worden gemaakt. Op korte korte termijn voorziet het bedrijf nog geen problemen met de levering van producten uit China. Dat komt omdat een groot deel van de met het oog op het voorjaar ingekochte producten al voor Chinees Nieuwjaar is verscheept.

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in China is volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten opgelopen naar 361. Zondag kwamen er 57 nieuwe sterfgevallen bij. Inmiddels zouden, verspreid over heel China, bijna 17.205 mensen zijn besmet met het virus. Ongeveer 2.100 van de besmette mensen zijn volgens de Chinese Gezondheidscommissie ernstig ziek en mogelijk in levensgevaar.

