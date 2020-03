Hoewel er op twee dagen tijd zeven nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld in ons land, is er bij huisartsen voorlopig geen sprake van een stormloop van bezorgde patiënten. Dat zei Roel Van Giel, de voorzitter van de Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica, maandagmiddag.

Van Giel merkt in zijn eigen praktijk dat patiënten wel meer vragen stellen over het coronavirus en dat ook meer bezorgde mensen telefoneren. Maar volgens hem is er geen sprake van een stormloop. "We hebben nu een aantal praktijken gevraagd om de komende dagen het aantal consultaties en vragen bij te houden. Later zullen we daar dus een beter zicht op hebben", zegt Van Giel.

Domus Medica kaartte vorige week al aan dat veel huisartsen zonder effectief beschermingsmateriaal zitten. Het overleg met de crisiscel van de FOD Volksgezondheid daarover loopt nog steeds. "Eerst moeten we nog bepalen welk beschermingsmateriaal echt nodig is. Als we daar een klaar en duidelijk antwoord op hebben, dan kunnen we bekijken hoe we eraan kunnen geraken", zegt Van Giel. (belga)

Volgens Van Giel verloopt de samenwerking met de FOD Volksgezondheid overigens vlot. "De samenwerking loopt heel goed. We hebben nu wekelijks een fysiek overlegmoment met de crisiscel. Er is ook een rechtstreekse contactlijn met de gezondheidsinspecteur als er vragen zijn."

Van Giel benadrukt tot slot nogmaals dat patiënten met symptomen eerst telefonisch contact moeten opnemen met hun huisarts en niet rechtstreeks naar de wachtzaal mogen komen. "De huisarts zal een eerste inschatting maken en in samenspraak met de gezondheidsinspecteur beslissen, of en waar er een staalname moet gebeuren."