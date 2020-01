China is vrijdag gestart met de bouw van een ziekenhuis dat binnen tien dagen duizend patiënten moet opvangen die met het coronavirus zijn besmet. Dat melden de openbare media. Het ziekenhuis komt in Wuhan.

Op televisiebeelden waren tientallen werfmachines zichtbaar die het terrein voorbereiden voor het ziekenhuis. De stad met 11 mijoen inwoners wordt beschouwd als het epicentrum van de epidemie. Het ziekenhuis moet in een recordtijd worden gebouwd en zal 25.000 vierkante meter beslaan, met een capaciteit van 1.000 bedden.

Op 3 februari moet het de deuren open, aldus het agentschap Xinhua. Het ziekenhuis ontvangt uitsluitend patiënten met het coronavirus.

Volgens het agentschap zal het nieuwe ziekenhuis tegemoet komen aan het tekort aan medische middelen. In de ziekenhuizen die de patiënten moesten opvangen, is er een tekort aan bedden. 'We hebben alle arbeiders die nog in Wuhan waren, gemobiliseerd om in roterende ploegen te werken, om de bouwwerkzaamheden 24 uur op 24 te verzekeren', aldus Zhang Chongxi, hoofd van het bouwbedrijf Wuhan Construction.

Volgens Xinhua zal het nieuwe ziekenhuis uit prefab-gebouwen opgetrokken worden, zoals eerder al gebeurde bij de SARS-epidemie in 2003.

Ondertussen is in Wuhan is het leger ingezet. De logistieke afdeling van de militaire commissie neemt de leiding over de 'gezamenlijke controlewerkzaamheden', aldus de Chinese staatstelevisie.

Ook is het medische personeel van het leger gemobiliseerd voor de strijd tegen het virus.

Gevolgen voor toerisme

Het virus heeft zelfs gevolgen voor de toegang tot de Chinese Muur. Het deel van Juyingguan, op een zestigtal kilometer ten noorden van Peking, is gesloten. Voor het deel van Simatai (op ongeveer 110 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad) zijn de festiviteiten in de tempel geschrapt. Toeristen moeten in het dorp Gubai hun temperatuur laten opmeten.

In Peking werd vrijdag ook het nationaal stadion, het 'vogelneststadion' gesloten. Het werd gebouwd voor de Olympische Spelen van 2008. De Ming-graven en het Pagodenbos zullen vanaf zaterdag niet meer toegankelijk zijn.

De Chinese reisbureaus moeten daarnaast de verkoop van binnen- en buitenlandse pakketreizen stoppen. Dat hebben de Chinese autoriteiten beslist.

De Chinese Muur © Getty

Het coronavirus zal een aanzienlijke impact hebben op de mondiale toerismesector, want de Chinese toeristen vormen de grootste groep van buitenlandse reizigers ter wereld. Ze gaven in 2018 130 miljard dollar (zowat 118 miljard euro) uit in het buitenland.

Visit.brussels verwacht een grote impact, 'omdat de Chinese markt een van de sterkst stijgende groepen is wat het Brussels toerisme betreft', aldus een woordvoerder. Voor Vlaanderen is China op dit moment qua volume pas de 9de markt, maar natuurlijk wel een snel groeiende, zo is bij Toerisme Vlaanderen vernomen.

Buitenlandse Zaken wijzigt reisadvies De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor China aangepast. Niet-essentiële reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. Buitenlandse Zaken raadt aan om een arts te raadplegen indien mensen de stad Wuhan en diens omgeving hebben bezocht, of er momenteel zijn, en klachten ondervinden aan de luchtwegen of koorts hebben. In de rest van China kan veilig gereisd worden, zo luidt de update. Buitenlandse Zaken haalt daarnaast enkele preventiemaatregelen aan voor reizigers naar China, die door de Chinese gezondheidsdienst werden aangeraden. Zo moeten dierenmarkten, levende en dode dieren, het eten van rauw vlees en contact met zieke mensen vermeden worden. Hygiënemaatregelen zijn ook belangrijk, zoals de handen goed wassen en een mondmasker dragen op plaatsen met veel mensen dicht op elkaar.

Op televisiebeelden waren tientallen werfmachines zichtbaar die het terrein voorbereiden voor het ziekenhuis. De stad met 11 mijoen inwoners wordt beschouwd als het epicentrum van de epidemie. Het ziekenhuis moet in een recordtijd worden gebouwd en zal 25.000 vierkante meter beslaan, met een capaciteit van 1.000 bedden. Op 3 februari moet het de deuren open, aldus het agentschap Xinhua. Het ziekenhuis ontvangt uitsluitend patiënten met het coronavirus. Volgens het agentschap zal het nieuwe ziekenhuis tegemoet komen aan het tekort aan medische middelen. In de ziekenhuizen die de patiënten moesten opvangen, is er een tekort aan bedden. 'We hebben alle arbeiders die nog in Wuhan waren, gemobiliseerd om in roterende ploegen te werken, om de bouwwerkzaamheden 24 uur op 24 te verzekeren', aldus Zhang Chongxi, hoofd van het bouwbedrijf Wuhan Construction. Volgens Xinhua zal het nieuwe ziekenhuis uit prefab-gebouwen opgetrokken worden, zoals eerder al gebeurde bij de SARS-epidemie in 2003. Ondertussen is in Wuhan is het leger ingezet. De logistieke afdeling van de militaire commissie neemt de leiding over de 'gezamenlijke controlewerkzaamheden', aldus de Chinese staatstelevisie. Ook is het medische personeel van het leger gemobiliseerd voor de strijd tegen het virus.Het virus heeft zelfs gevolgen voor de toegang tot de Chinese Muur. Het deel van Juyingguan, op een zestigtal kilometer ten noorden van Peking, is gesloten. Voor het deel van Simatai (op ongeveer 110 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad) zijn de festiviteiten in de tempel geschrapt. Toeristen moeten in het dorp Gubai hun temperatuur laten opmeten.In Peking werd vrijdag ook het nationaal stadion, het 'vogelneststadion' gesloten. Het werd gebouwd voor de Olympische Spelen van 2008. De Ming-graven en het Pagodenbos zullen vanaf zaterdag niet meer toegankelijk zijn. De Chinese reisbureaus moeten daarnaast de verkoop van binnen- en buitenlandse pakketreizen stoppen. Dat hebben de Chinese autoriteiten beslist. Het coronavirus zal een aanzienlijke impact hebben op de mondiale toerismesector, want de Chinese toeristen vormen de grootste groep van buitenlandse reizigers ter wereld. Ze gaven in 2018 130 miljard dollar (zowat 118 miljard euro) uit in het buitenland.Visit.brussels verwacht een grote impact, 'omdat de Chinese markt een van de sterkst stijgende groepen is wat het Brussels toerisme betreft', aldus een woordvoerder. Voor Vlaanderen is China op dit moment qua volume pas de 9de markt, maar natuurlijk wel een snel groeiende, zo is bij Toerisme Vlaanderen vernomen.