Het coronavirus verspreidt zich nu ook steeds meer binnen Europa. Hieronder een overzicht van het aantal geregistreerde gevallen en doden.

Italië

In Italië zijn ondertussen al twaalf doden gevallen. Woensdagavond werd de grens van 400 gevallen bereikt. Italië is binnen Europa het harst getroffen door het coronavirus. In veel andere Europese landen worden mensen geïnfecteerd door Italianen.

Spanje

In Spanje zijn dertien gevallen gemeld, waarvan er tien gelinkt zijn met Italië. Een hotel op het Canarische eiland Tenerife is in quarantaine geplaatst nadat het coronavirus werd vastgesteld bij Italianen. Ook in Andalusië is een geval vastgesteld. Het is niet duidelijk hoe de persoon besmet is.

De Spaanse autoriteiten raden landgenoten af om naar Italië en naar andere getroffen landen te reizen. Reizigers die symptomen vertonen worden bij aankomst in Spanje getest.

Frankrijk

In Frankrijk zijn momenteel achttien besmettingen en zijn twee mensen omgekomen. Het achttiende geval werd woensdagavond geregistreerd. Het gaat om de vrouw van een patiënt die in het ziekenhuis van Annecy is opgenomen. Frankrijk raadt aan om reizen naar de door het virus getroffen gebieden van Noord-Italië uit te stellen. Studenten die terugkeren uit China, Singapore, Zuid-Korea en Italiaanse regio's Lombardije en Veneto worden gevraagd om na hun terugkeer veertien dagen thuis te blijven.

Duitsland

Ook in Duitsland zijn dertien gevallen geregistreerd. De laatste twee werden dinsdag gediagnosticeerd. Een van hen is een 25-jarige man die besmet is geraakt in Milaan.

Groot-Brittannië

Sinds de uitbraak van de epidemie zijn er dertien gevallen bekend geraakt.

Griekenland

Woensdag is er melding gemaakt van een eerste geval in Griekenland. Het gaat om een 38-jarige vrouw die recent naar het noorden van Italië was gereisd. De regering heeft dinsdag een decreet goedgekeurd waarin een tijdelijk reisverbod van en naar de getroffen landen is opgenomen. Verder kunnen ook scholen en concertzalen gesloten worden als de epidemie te groot wordt.

Kroatië

Drie gevallen in Kroatië, onder wie een jongeman die onlangs in Italië verbleef en zijn broer. De derde patiënt is een man die in de Italiaanse stad Parma werkt.

Oostenrijk

In Oostenrijk zijn er twee gevallen. Het gaat om een Italiaans stel. De vrouw werkt als receptioniste in een hotel in Innsbruck. Oostenrijk raadt inwoners af om naar de getroffen regio's in buurland Italië te gaan.

België Eén geval. De man kwam begin februari terug uit Wuhan. Hij mocht na twee weken in quarantaine terug naar huis.

Noorwegen

In Noorwegen is een eerste geval woensdag gemeld. Het gaat om een persoon die afgelopen weekend terugkwam uit China. De persoon vertoont geen symptomen en de kans op infectie is klein, melden de autoriteiten.

Finland

Twee gevallen, onder wie een Chinese toerist in Lapland. De andere patiënt is een Finse die in het noorden van Italië was geweest.

Zweden

Ook in Zweden zijn er twee gevallen geregistreerd. Het eerste geval dateert al van eind januari. Het gaat om een vrouw die terugkeerde vanuit Wuhan.

Georgië

Een eerste geval is woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een Georgiër die terugkwam uit Iran. Hij is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Tbilissi.

Noord-Macedonië

Eén geval: een vrouw die een maand in Italië had verbleven.

Roemenië

In Roemenië is woensdag een eerste geval gemeld. De man zou contact hebben gehad met een Italiaan die eerder deze maand naar Roemenië was gereisd.