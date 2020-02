Ongeveer zesduizend toeristen zitten vast op het cruiseschip MSC Meraviglia in de haven van het Mexicaanse eiland Cozumel, voor de kust van de Oost-Mexicaanse staat Quintana Roo. Medische experts voeren tests uit om na te gaan of iemand besmet is met het nieuwe coronavirus. In Jamaica en op Grand Cayman was het schip al geweigerd, omdat een bemanningslid een gewone griep had.

De gouverneur van Quintana Roo, Carlos Joaquin, zei dat het schip werd toegelaten "vanwege de weersomstandigheden". Maar de opvarenden mogen pas van het schip als medische experts bevestigen dat niemand het coronavirus heeft.

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zei dat zijn land niet hysterisch zou doen over het virus, maar dat het wel belangrijk is om de medische standaarden in acht te nemen."We kunnen onze havens of vliegvelden niet sluiten", zei hij op een persconferentie.

In Brazilië is woensdag het eerste geval van het nieuwe coronavirus vastgesteld in Latijns-Amerika. Het virus ontstond in de Chinese regio Wuhan, maar verspreidde zich nadien naar meer dan veertig landen.