Nog eens twee Chinese steden, Huanggang en Ezhou, hebben een reisverbod opgelegd gekregen in het kader van het besmettelijke coronavirus. Volgens het stadsbestuur wordt het openbaar vervoer in de stad Huanggang donderdag vanaf middernacht stopgezet. Eerder werd Wuhan, het epicentrum van de ziekte, al afgesloten.

Huanggang ligt zo'n 75 kilometer ten oosten van Wuhan, er wonen zo'n zeven miljoen mensen. Er zullen in de stad geen bussen of treinen meer in- of uitrijden en de inwoners mogen de stad niet verlaten.

Zulke maatregelen werden al opgelegd voor Wuhan en gelden nu ook voor Huanggang en voor de naburige stad Ezhou, waar een miljoen mensen wonen. In totaal gelden de reisverboden dus voor bijna 20 miljoen mensen.

Ook heel wat verder, in Hongkong, moeten mensen in twee vakantiekampen die in contact zijn geweest met dragers van het nieuwe coronavirus in quarantaine geplaatst worden.

De beslissing in Wuhan werd genomen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen voordat de vakantie rond het Chinese nieuwjaar vrijdag van start gaat. Bewoners mogen de stad niet meer verlaten zonder een belangrijke reden. Op snelwegen, aan afritten worden auto's tegengehouden door de politie om de lichaamstemperatuur van inzittenden te controleren.

De stad ligt in het epicentrum van de epidemie van het virus, dat tot nu toe meer dan 570 mensen heeft besmet en waardoor 17 mensen het leven lieten. Alle doden vielen in Wuhan of omgeving.

Deskundigen gaan uit van 4.000 besmettingen in Chinese Wuhan

Volgens actuele berekeningen zijn er veel meer mensen met het nieuwe coronavirus besmet dan het aantal vastgestelde gevallen. Deskundigen van het Imperial College in London gaan ervan uit dat er op 18 januari in de Chinese stad Wuhan al bij zowat 4.000 mensen symptomen zijn opgetreden, zo blijkt uit een mededeling van het Centrum voor Analyse van Wereldwijde Infectieziekten.

De schatting van de Britse experten is gebaseerd op een rekenmodel. Daarin zijn de in het buitenland vastgestelde infecties gekoppeld aan het aantal vliegtuigpassagiers, de bevolking en de aangenomen incubatietijd gekoppeld. Het model voorspelt dat het daadwerkelijk aantal geïnfecteerden waarschijnlijk duidelijk hoger is dan het aantal gediagnosticeerde gevallen. De wetenschappers van het Imperial College gaan uit van een incubatietijd van vijf tot zes dagen. De vorsers maken die schatting op basis van ervaringen met soortgelijke ziekten.

Peking annuleert nieuwjaarsfeestelijkheden

De Chinese hoofdstad Peking heeft "grootschalige" evenementen in verband met het Chinese nieuwjaar afgelast. Zo wil het stadsbestuur de verdere verspreiding van het besmettelijke coronavirus tegenhouden.

Vrijdag start de twee weken durende vakantie rond het Chinese nieuwjaar. In Peking zouden in die twee weken honderden duizenden mensen bijeen komen om de feestelijkheden in parken en rond tempels bij te wonen, jaarlijks trekken ze ook veel toeristen. Zeker zeventien mensen zijn in China overleden aan het virus.

