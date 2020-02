Acht Belgen die twee weken geleden gerepatrieerd waren uit China en sindsdien in quarantaine verbleven in het militair ziekenhuis in Neder-over-Heembeek, hebben zondag dat ziekenhuis mogen verlaten. Twee andere Belgen, die pas later gerepatrieerd werden, moeten nog een tijdje in quarantaine blijven.

De patiënten die vandaag naar huis mochten, kijken opgelucht terug op hun verblijf in het ziekenhuis.

'We hebben eigenlijk aan die quarantaine een mooie vriendschap overgehouden', zegt Jhan Smet, één van de patiënten die samen met zijn echtgenote in quarantaine verbleef. 'Twee weken op dezelfde kamer zitten was natuurlijk lang, ook al hadden we de gemeenschappelijke ruimtes. We zijn allemaal blij dat we nu naar huis kunnen en we hopen dat onze twee 'collega's' die achterblijven ook vrij snel mogen vertrekken.'

'Dit is niet iets wat je voor je plezier doet', zegt journaliste Leen Vervaeke, die ook twee weken in het ziekenhuis verbleef. 'Maar we snappen dat er een goede reden voor was. We zijn hier ook ontzettend goed verzorgd, de dokters en verplegers hebben ons de hele tijd goed geïnformeerd en hadden altijd een luisterend oor voor ons. Dat maakte het makkelijker om te snappen wat er gebeurde.'

Er werden voor de patiënten ook gemeenschappelijke activiteiten voorzien, ook al was dat niet eenvoudig. 'Gezelschapsspelletjes spelen was niet mogelijk, want in de gemeenschappelijke ruimte moet je twee meter van elkaar blijven', aldus nog Leen Vervaeke. 'We hadden dan het idee om een pingpongtafel te vragen, dat zorgt voor voldoende afstand. Het personeel heeft daar dan voor gezorgd en dat is zowat de plek geworden waar we elkaar konden ontmoeten, ook al is pingpong spelen met een mondkapje niet zo eenvoudig.'

'Dit was voor ons een ongebruikelijke opdracht die niet tot ons standaard takenpakket behoort", zegt kolonel Wouter Weuts, directeur van het militair ziekenhuis. "Defensie heeft opnieuw aangetoond dat we bereid zijn om te helpen waar nodig en dat we in staat zijn om op zeer korte termijn adequaat te reageren, in samenwerking met andere departementen, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken in dit geval. We zijn erin geslaagd om de gerepatrieerden een veilige opvang te bieden, een goede medische omkadering te geven en het nodige comfort, rekening houdend met de omstandigheden. De meeste van onze artsen en verpleegkundigen zijn zelf militairen die al op buitenlandse opdracht zijn geweest en dus zeer goed weten wat het wil zeggen om van vrienden en familie gescheiden te zijn.'

Chinese president kende al vroeg ernst van virus

De Chinese president Xi Jinping was op 7 januari al op de hoogte van de ernst van de nieuwe uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit een mededeling die zaterdag verspreid werd door People's Daily, een krant die door de communistische partij in China gecontroleerd wordt. Pas enkele weken later werden er grondige maatregelen genomen om de ziekte tegen te gaan.

De Chinese president ligt al enige tijd onder vuur omdat hij te laat zou gereageerd zou hebben op de uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19. Om die kritieke tegen te spreken, heeft People's Daily de tekst gepubliceerd van een toespraak die Xi op 4 februari aan hooggeplaatste partijleden gaf. Daarin zegt hij dat hij op 7 januari al instructies uitvaardigde om het coronavirus onder controle te krijgen.

Die mededeling moet blijk geven van leiderschap, maar roept ook enkele vragen op. Want de Chinese overheid heeft pas weken later publiekelijk alarm geslagen en gewaarschuwd dat het virus van mens op mens overdraagbaar is. Zo werd er op 18 januari in het kader van een wereldrecordpoging in de stad Wuhan nog een groot banket voor 40.000 gezinnen georganiseerd.

In de toespraak wordt verder aangegeven dat de Chinese president uiteindelijk de beslissing nam om miljoenen mensen in de provincie Hubei in quarantaine te plaatsen. Xi geeft ook aan altijd uiterst bezorgd te zijn geweest over de situatie. 'Ik ben op de hoogte gebleven van de verspreiding van de epidemische situatie en van de vooruitgang van het preventieve en controlerende werk, en ik heb doorlopend mondelinge en schriftelijke instructies gegeven', zegt hij in de toespraak.

De patiënten die vandaag naar huis mochten, kijken opgelucht terug op hun verblijf in het ziekenhuis.'We hebben eigenlijk aan die quarantaine een mooie vriendschap overgehouden', zegt Jhan Smet, één van de patiënten die samen met zijn echtgenote in quarantaine verbleef. 'Twee weken op dezelfde kamer zitten was natuurlijk lang, ook al hadden we de gemeenschappelijke ruimtes. We zijn allemaal blij dat we nu naar huis kunnen en we hopen dat onze twee 'collega's' die achterblijven ook vrij snel mogen vertrekken.''Dit is niet iets wat je voor je plezier doet', zegt journaliste Leen Vervaeke, die ook twee weken in het ziekenhuis verbleef. 'Maar we snappen dat er een goede reden voor was. We zijn hier ook ontzettend goed verzorgd, de dokters en verplegers hebben ons de hele tijd goed geïnformeerd en hadden altijd een luisterend oor voor ons. Dat maakte het makkelijker om te snappen wat er gebeurde.' Er werden voor de patiënten ook gemeenschappelijke activiteiten voorzien, ook al was dat niet eenvoudig. 'Gezelschapsspelletjes spelen was niet mogelijk, want in de gemeenschappelijke ruimte moet je twee meter van elkaar blijven', aldus nog Leen Vervaeke. 'We hadden dan het idee om een pingpongtafel te vragen, dat zorgt voor voldoende afstand. Het personeel heeft daar dan voor gezorgd en dat is zowat de plek geworden waar we elkaar konden ontmoeten, ook al is pingpong spelen met een mondkapje niet zo eenvoudig.''Dit was voor ons een ongebruikelijke opdracht die niet tot ons standaard takenpakket behoort", zegt kolonel Wouter Weuts, directeur van het militair ziekenhuis. "Defensie heeft opnieuw aangetoond dat we bereid zijn om te helpen waar nodig en dat we in staat zijn om op zeer korte termijn adequaat te reageren, in samenwerking met andere departementen, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken in dit geval. We zijn erin geslaagd om de gerepatrieerden een veilige opvang te bieden, een goede medische omkadering te geven en het nodige comfort, rekening houdend met de omstandigheden. De meeste van onze artsen en verpleegkundigen zijn zelf militairen die al op buitenlandse opdracht zijn geweest en dus zeer goed weten wat het wil zeggen om van vrienden en familie gescheiden te zijn.'De Chinese president Xi Jinping was op 7 januari al op de hoogte van de ernst van de nieuwe uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit een mededeling die zaterdag verspreid werd door People's Daily, een krant die door de communistische partij in China gecontroleerd wordt. Pas enkele weken later werden er grondige maatregelen genomen om de ziekte tegen te gaan.De Chinese president ligt al enige tijd onder vuur omdat hij te laat zou gereageerd zou hebben op de uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19. Om die kritieke tegen te spreken, heeft People's Daily de tekst gepubliceerd van een toespraak die Xi op 4 februari aan hooggeplaatste partijleden gaf. Daarin zegt hij dat hij op 7 januari al instructies uitvaardigde om het coronavirus onder controle te krijgen. Die mededeling moet blijk geven van leiderschap, maar roept ook enkele vragen op. Want de Chinese overheid heeft pas weken later publiekelijk alarm geslagen en gewaarschuwd dat het virus van mens op mens overdraagbaar is. Zo werd er op 18 januari in het kader van een wereldrecordpoging in de stad Wuhan nog een groot banket voor 40.000 gezinnen georganiseerd. In de toespraak wordt verder aangegeven dat de Chinese president uiteindelijk de beslissing nam om miljoenen mensen in de provincie Hubei in quarantaine te plaatsen. Xi geeft ook aan altijd uiterst bezorgd te zijn geweest over de situatie. 'Ik ben op de hoogte gebleven van de verspreiding van de epidemische situatie en van de vooruitgang van het preventieve en controlerende werk, en ik heb doorlopend mondelinge en schriftelijke instructies gegeven', zegt hij in de toespraak.