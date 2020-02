Coronavirus: aantal doden in China loopt op naar 722

Het nieuwe coronavirus dat in december opdook heeft in China nu al aan 722 mensen het leven gekost. Dat hebben de autoriteiten in de provincie Hubei, waar de epidemie uitbrak, zaterdag in een nieuwe balans bekendgemaakt. Over heel het land zijn meer dan 34.500 personen ziek.

Personeel aan de slag in geïmproviseerd veldhospitaal in de Chinese stad Wuhan, oorsprong van het coronavirus, 8 februari 2020 © Reuters

Daarmee heeft het virus nu al meer doden geëist op het Chinese vasteland en in Hongkong dan het SARS-virus, dat in 2002-2003 zo'n 650 levens kostte. Ook in dertigtal andere landen en gebieden werden alles samen meer dan 300 gevallen van het nieuwe virus vastgesteld.