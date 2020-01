Het aantal personen besmet met het coronavirus in China is intussen opgelopen tot ongeveer 6.000. Dat bevestigen de Chinese autoriteiten woensdag.

Er zijn ruim 1.450 nieuwe gevallen vastgesteld, waardoor nu vaststaat dat ongeveer 6.000 mensen het Wuhan-virus hebben. Het aantal mensen waarbij het vermoeden bestaat dat ze het virus bij zich dragen, staat op bijna 10.000. Het aantal doden zou gestegen zijn naar 132.

Een vliegtuig met aan boord diplomatiek personeel en Amerikaanse burgers is vertrokken uit Wuhan. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington gezegd. Japan heeft ruim 200 burgers geëvacueerd, hun toestel is woensdag geland in Tokyo.

Via de EU worden twee vliegtuigen geregeld om EU-burgers vanuit de regio Wuhan naar Europa te repatriëren. Brussel is al in contact met verschillende lidstaten om af te stemmen hoeveel landgenoten terug naar huis willen.

Virus gekweekt in labo

Australische wetenschappers hebben ondertussen met succes het nieuwe coronavirus gekweekt in een laboratorium, zo melden de Australische media woensdag.

Wetenschappers van het Doherty Institute in Melbourne gebruikten een staal van een patiënt die sinds vrijdag in het Royal Melboune Hospital wordt behandeld en zijn de eersten, buiten China, die erin geslaagd zijn het nieuwe virus te kweken in een laboratorium. Ze kondigden hun ontdekking aan op woensdagochtend.

Volgens Dr. Julian Drucen, hoofd van het betreffende laboratorium, zal het virus dat in het laboratorium werd gekweekt, worden gedeeld met het netwerk van Australische laboratoria en met de Wereldgezondheidsorganisatie, gevestigd in Zwitserland.

De ontwikkeling zou moeten bijdragen tot een beter begrip van hoe het virus werkt. Zo zouden bijvoorbeeld tests ontwikkeld kunnen worden die het virus detecteren bij patiënten die nog geen symptomen hebben. Ook de effectiviteit van vaccins in ontwikkeling zou getest kunnen worden.

Het Doherty Institute is het tweede laboratorium ter wereld dat erin geslaagd is het virus te kweken in een labo, melden de Australische media, na een laboratorium in China dat de ontdekking echter niet met de WHO heeft gedeeld.

Er is nog geen remedie voor het nieuwe coronavirus. Onderzoekers in Hongkong zeiden dinsdag dat ze een vaccin hebben ontwikkeld maar meer tijd nodig hebben om het te testen, meldt de South China Morning Post.

Er zijn ruim 1.450 nieuwe gevallen vastgesteld, waardoor nu vaststaat dat ongeveer 6.000 mensen het Wuhan-virus hebben. Het aantal mensen waarbij het vermoeden bestaat dat ze het virus bij zich dragen, staat op bijna 10.000. Het aantal doden zou gestegen zijn naar 132. Een vliegtuig met aan boord diplomatiek personeel en Amerikaanse burgers is vertrokken uit Wuhan. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington gezegd. Japan heeft ruim 200 burgers geëvacueerd, hun toestel is woensdag geland in Tokyo. Via de EU worden twee vliegtuigen geregeld om EU-burgers vanuit de regio Wuhan naar Europa te repatriëren. Brussel is al in contact met verschillende lidstaten om af te stemmen hoeveel landgenoten terug naar huis willen. Australische wetenschappers hebben ondertussen met succes het nieuwe coronavirus gekweekt in een laboratorium, zo melden de Australische media woensdag. Wetenschappers van het Doherty Institute in Melbourne gebruikten een staal van een patiënt die sinds vrijdag in het Royal Melboune Hospital wordt behandeld en zijn de eersten, buiten China, die erin geslaagd zijn het nieuwe virus te kweken in een laboratorium. Ze kondigden hun ontdekking aan op woensdagochtend. Volgens Dr. Julian Drucen, hoofd van het betreffende laboratorium, zal het virus dat in het laboratorium werd gekweekt, worden gedeeld met het netwerk van Australische laboratoria en met de Wereldgezondheidsorganisatie, gevestigd in Zwitserland. De ontwikkeling zou moeten bijdragen tot een beter begrip van hoe het virus werkt. Zo zouden bijvoorbeeld tests ontwikkeld kunnen worden die het virus detecteren bij patiënten die nog geen symptomen hebben. Ook de effectiviteit van vaccins in ontwikkeling zou getest kunnen worden. Het Doherty Institute is het tweede laboratorium ter wereld dat erin geslaagd is het virus te kweken in een labo, melden de Australische media, na een laboratorium in China dat de ontdekking echter niet met de WHO heeft gedeeld. Er is nog geen remedie voor het nieuwe coronavirus. Onderzoekers in Hongkong zeiden dinsdag dat ze een vaccin hebben ontwikkeld maar meer tijd nodig hebben om het te testen, meldt de South China Morning Post.