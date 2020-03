In Charleroi en Knokke-Heist zijn nieuwe besmettingen met het coronavirus opgedoken. Dat melden de lokale autoriteiten.

Burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens werd woensdag door het Agentschap Zorg & Gezondheid op de hoogte gebracht dat een inwoner van de gemeente besmet is geraakt met het coronavirus. De besmetting werd door labo-onderzoek bevestigd, klinkt het in een persbericht. "De besmette persoon werd meteen geïsoleerd en in quarantaine behandeld.

Zorg en Gezondheid heeft vandaag laten weten dat drie nauwe contacten van het eerste geval ondertussen ook positief getest hebben op het coronavirus." Om privacyredenen kan de gemeente niet meer informatie geven over de identiteit van de patiënt en hoe het met hem gesteld is.

In Charleroi testte een persoon positief op het virus die terugkeerde van een reis in Lombarije, in het noorden van Italië, en zich spontaan meldde in het ziekenhuis positief op het virus. "Deze persoon kreeg een mondmasker en werd in isolatie geplaatst", melden de plaatselijke gezondheidsautoriteiten. "Hij werd vervolgens naar huis gestuurd waar hij in quarantaine moet blijven. Zijn toestand is niet zorgwekkend."

De FOD Volksgezondheid geeft later in de voormiddag opnieuw een update van het aantal besmettingen in ons land. Volgens de laatste update van woensdag waren er 23 bevestigde gevallen. (Belga)