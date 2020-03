Het coronavirus is woensdag voor het eerst vastgesteld op Pools grondgebied. Het werd aangetroffen bij een man die onlangs in Duitsland was. Minister van Volksgezondheid Lukasz Szumowski zegt dat de besmette man is opgenomen in een ziekenhuis in de West-Poolse stad Zielona Góra. De toestand van de patiënt zou goed zijn. Hij maakt geen deel uit van een risicogroep en had 'relatief weinig contacten' met mensen uit zijn omgeving, zo zegt de minister nog. Alle personen die met hem in contact kwamen, zijn in quarantaine geplaatst.

Ook in Chili en Argentinië is voor het eerst het coronavirus vastgesteld. In Buenos Aires testte een man positief. Hij zit in quarantaine in een ziekenhuis, maakt de Argentijnse minister van Volksgezondheid Ginés González García bekend. De patiënt reisde zondag vanuit Italië naar Argentinië. In Chili werd het virus vastgesteld bij een 33-jarige arts. De man heeft net een maand door Zuidoost-Azië gereisd, onder meer in Singapore. Volgens het Chileense ministerie van Volksgezondheid verblijft hij nog in het ziekenhuis, maar mag hij binnenkort naar huis.

Voorlopig is in vier Zuid-Amerikaanse landen het coronavirus vastgesteld. Het gaat naast Argentinië en Chili om Ecuador en Brazilië.