Het aantal mensen met een belegbaar vermogen van minstens een miljoen dollar heeft in het voorbije coronajaar voor het eerst de kaap van 20 miljoen genomen. Dat moet blijken uit een studie van consultant Capgemini.

Het aantal rijken steeg in 2020 volgens het Capgemini-overzicht met 6,3 procent tot 20,8 miljoen. Hun gezamenlijk vermogen groeide 7,6 procent aan tot bijna 80 biljoen dollar. Vermogenden konden vooral profiteren van aantrekkende aandelenmarkten.

De VS tellen het meest aantal vermogenden, gevolgd door Japan, Duitsland en China. Samen zijn ze goed voor meer dan 63 procent van de rijken wereldwijd.

De sterkste aangroei (9 procent) van vermogen was er voor de categorie van superrijken: mensen met een belegbaar vermogen van minstens 30 miljoen dollar.

In de studie van Capgemini worden aandelen, waardepapieren, private investeringen, cash en verhuurd vastgoed in rekening genomen.

