De vertraging van de economie door de coronapandemie heeft de concentratie van CO2 in de atmosfeer niet doen afnemen. In 2019 is de concentratie opnieuw gestegen en die stijging zet zich ook dit jaar voort, blijkt al uit voorlopige gegevens.

Dat staat in het jaarlijkse broeikasgasrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), dat vandaag is gepubliceerd.

'De daling van de uitstoot dankzij de lockdown vertegenwoordigt slechts een klein deukje in de langetermijncurve', zei WMO-topman Petteri Taalas. 'We moeten deze curve permanent afvlakken.'

Stijging

Het jaargemiddelde voor 2019 wereldwijd ging voor het eerst net boven de 410 partikels per miljoen (ppm), met 410,5. De jaren daarvoor was dat 407,9 en 405,5 ppm.

De stijging zet zich ook dit jaar voort, weet de WMO. 'De pandemie zal dus het probleem van de klimaatverandering niet wijzigen', zegt Taalas. De uitstoot lag dit jaar door corona dan wel iets lager, maar dat had slechts een beperkte invloed op de CO2-concentratie.

Volgens de WMO is het nog heel moeilijk te schatten wat de totale inperking van de uitstoot in CO2 zal betekenen voor de concentratie, maar op basis van voorlopige resultaten raamt de VN-organisatie de verlaging op tussen de 4,2 en 7,5 procent.

Zo'n verlaging leidt dus niet tot een verlaging van de CO2-concentratie dit jaar, want die is natuurlijk het gevolg van zowel de uitstoot uit het verleden als die van vandaag.

'De laatste keer dat de Aarde zo'n grote CO2-concentratie heeft gekend, was 3 à 5 miljoen gaar geleden', zei Taalas nog. 'De temperatuur lag toen 2 à 3 graden Celsius hoger en het zeeniveau lag 10 à 20 meter hoger, maar we waren toen natuurlijk niet met 7 miljard mensen.'

