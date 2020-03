Privéjets, jachten en eigen noodopnames. In reactie op het coronavirus grijpen superrijken naar middelen die de meeste burgers zich niet eens kunnen voorstellen.

Meer dan 136.000 mensen wereldwijd raakten ondertussen besmet met het nieuwe coronavirus; meer dan 5.000 onder hen zijn gestorven aan de gevolgen van een infectie. Dat blijkt uit de actuele cijfers van het Coronavirus Research Center van de Johns-Hopkins-Universiteit in Baltimore, dat eenlive mappubliceert met de bevestigde gevallen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn ondertussen meer dan honderd landen getroffen. Bij zijn verspreiding over de aardbol maakt het coronavirus geen onderscheid tussen sociale lagen. Toch is niet iedereen gelijk in de omgang met de epidemie. Sommige welstellende mensen grijpen in de crisis naar middelen die de meesten zich niet kunnen voorstellen. Private jets en 'evacuatievluchten' Op weinige plaatsen hokken mensen uit de hele wereld zo dicht bijeen als op luchthavens. In vliegtuigen zit iedereen door de band genomen vlak tegen elkaar. Om daaraan te ontsnappen wordt de laatste weken blijkbaar steeds meer naar een andere mogelijkheid uitgeweken: privéjets. De vraag naar privévliegtuigen is gestegen, zei Richard Lewis van de Insignia Group (eenluxueuze financieële en lifestyle managementorganisatie,nvdr.) aan het persagentschap Bloomberg. Dat zou vooral gelden voor langeafstandsvluchten. De onderneming organiseert reizen voor welgestelde klanten. Hun motivatie luidt volgens Lewis: 'Ze willen hun cabine niet met andere mensen delen.' Zo'n vraag heeft uiteraard zijn prijs. Een heen- en terugvlucht New York - London in een "Gulfstream IV"- privéjet voor twaalf personen kost volgens het bericht ongeveer 140.000 dollar. Wanneer het vliegtuig vol zit, bedraagt het prijskaartje ongeveer 11.700 dollar per persoon. Ook andere privéjet-verhuurders melden een toename van de vraag. Bloomberg berichtte net zoals The Guardian over 'evacuatievluchten' uit gebieden die bijzonder getroffen zijn door het coronavirus. Grote ondernemingen en rijke families boekten private machines om weg te raken: Aanvankelijk viel de focus bij de vraag naar evacuaties vooral op Zuidoost Azië. Dat verklaarde Adam Tidwell, chef van de privéjet-dienstverlener Private Fly, aan The Guardian. 'We zien echter meer en meer klanten die privévluchten zoeken uit een veelvoud van wereldwijde bestemmingen, en dat om te ontsnappen aan de massa's in cabines en luchthaventerminals.' Niet alleen onderweg moeten samenscholingen gemeden worden, ook de bestemming zelf moet meer dan rustig zijn. Afgelegen jachten en eenzame hutten doen het alsmaar beter. Ondanks de toenemende vraag maken de privéjet-aanbieders zich zorgen over de uitbreiding van het virus. Uitdagingen op lange termijn staan tegenover elke winst op korte termijn, zegt Tidwell aan Bloomberg. Niet in laatste instantie denkt hij aan het effect van het virus op de wereldeconomie. Een eigen noodopnameOok in de gezondheidssector bestaat er een VIP-domein. De New Yorkse dienstverlener Sollis Healthbiedt zijn klanten een medische 'Concierge-service'. Lidmaatschap voor een familie kost volgens de New York Times rond 8000 dollar per jaar. Daarvoor biedt de onderneming toegang tot 'VIP-noodopnames' in drie van de duurste regio's rond de metropool. Tot de voordelen horen onder meer:Sinds de corona-angst de Verenigde Staten heeft bereikt, is de vraag naar het lidmaatschap in de hoogte geschoten. Dat zegt Ben Stein, de medische leider van Sollis Heath, aan de New York Times. Uit angst hamsteren de leden medicamenten tegen griep en infecties van de ademhalingswegen. Een andere zorg, volgens Stein, is de mogelijke schaarste aan mondmaskers. Die bekommernis stuurt ook de vraag naar designer-mondmaskers omhoog. De actrice en influencer Gwyneth Paltrow postte einde februari een foto van zichzelf op Instagram. Op weg naar de Paris Fashion Week droeg ze een zwart masker van de Firma Airinium. Die zijn tot minstens april uitverkocht - ondanks een prijsspanning tussen 69 en 99 dollar en een niet mis te verstane oproep van experten om ze niet langer te kopen. 'Alstublieft, mensen, stop met mondmaskers te kopen', twitterde onlangs V.S.- medisch inspecteur Jerome Adams. Ze bieden het grote publiek geen beschutting voor besmetting tegen het coronavirus. In eerste instantie dokters en verplegers hebben ze dringend nodig. Even kritisch was een groot deel van de reacties op Paltrows post. 'Onnodig, zonder verantwoordelijkheid en niet geïnformeerd', reageerde iemand op Instagram.Vertaald vanuit Der Spiegel door Wim Vermeylen