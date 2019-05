De enige manier om de 'crisis van de brexit' op te lossen is 'terug naar het volk te keren', door vervroegde verkiezingen of een nieuw referendum te organiseren. Dat heeft Jeremy Corbyn, de leider van de Britse oppositiepartij Labour, woensdag verklaard.

'De enige uitweg uit de brexit-crisis, die ons land verscheurt, is nu om terug te keren naar het volk', zei Jeremy Corbyn in een mededeling. Voor Corbyn moeten de Britten 'beslissen over de toekomst van het land, ofwel door verkiezingen, ofwel door een stemming over een akkoord (om de EU te verlaten) dat door het parlement is goedgekeurd'.

Labour wordt vaak verweten geen duidelijk standpunt over de brexit in te nemen. Dat vertaalde zich in de resultaten van de Europese verkiezingen. De partij moest genoegen nemen met 14,05 procent van de stemmen en een halvering van hun Europese zetelaantal tot 10.