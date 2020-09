De regering-Trump heeft de belangrijkste Amerikaanse gezondheidsdienst een controversiële aanbeveling omtrent coronatesten opgedrongen, zo heeft de krant New York Times donderdag gemeld. De raadgeving ging tegen de intern geldende regels in.

In augustus publiceerden de Centra voor Ziektepreventie en -bestrijding (CDC) op hun website de aanbeveling geen aan het nieuwe coronavirus blootgestelde mensen te testen die geen enkel symptoom van covid-19 vertonen. Dit advies maakte heftige kritiek los, want deskundigen pleitten ervoor zoveel mogelijk mensen te testen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Op gezag van interne documenten en niet nader genoemde leidinggevenden binnen de CDC meldde de NYT dat de publicatie er kwam 'in weerwil van ernstige tegenwerpingen' van de CDC.

Het ministerie van Volksgezondheid en het Witte Huis zouden de tekst hebben herschreven. Hij belandde op de website in weerwil van de procedure van strikte wetenschappelijke revisie bij de CDC, en tegen het advies en tegenwerpingen van meerdere leidinggevenden.

Wat de regering-Trump er niet heeft van weerhouden voor te houden dat de aanbeveling vanwege het CDC kwam en de goedkeuring van directeur Robert Redfield meedroeg.

