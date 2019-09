Een rechter in Parijs heeft woensdag beslist dat het boek van de Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan gepubliceerd mag worden. Volgens een van de vrouwen die Ramadan beschuldigen van verkrachting, wordt haar naam in 'Devoir de vérité' onthuld en daarom eiste ze dat het verboden werd.

Volgens de rechtbank in Parijs is de identiteit van de klaagster al bekendgemaakt voor de publicatie en is haar vraag onredelijk en disproportioneel tegenover de vrije meningsuiting. De rechter erkent wel dat de vrouw schade heeft geleden door de bekendmaking van haar naam. De islamoloog moet haar daarom een symbolische euro betalen.

De vrouw die in de media Christelle wordt genoemd, beschuldigt de islamoloog ervan haar te hebben verkracht in een hotelkamer in Lyon in oktober 2009. Ramadan ontkende eerst de feiten, maar de resultaten van het onderzoek pleitten tegen hem en hij zei daarop dat het om 'een relatie met instemming' ging.

In zijn boek 'Devoir de vérité' ('Plicht tot waarheid') behandelt de islamoloog hoe hij de zaak heeft beleefd die hem tien maanden in voorlopige hechtenis deed belanden. Hij vergelijkt zichzelf daarbij met de joodse kapitein Alfred Dreyfus, die slachtoffer werd van een gerechtelijke dwaling als gevolg van het vigerende antisemitisme in Frankrijk op het einde van de negentiende eeuw. Hij werd ten onrechte beschuldigd van hoogverraad in 1894 en werd later, in 1906, gerehabiliteerd toen de dwaling duidelijk was geworden.

Ramadan wordt beschuldigd van twee verkrachtingen in Frankrijk. Daarnaast zijn er nog twee andere vrouwen die hem van verkrachting beschuldigen, en ook in Zwitserland is er een vrouw die hem beschuldigt haar verkracht te hebben. Daarvoor moet hij zich in de herfst verantwoorden voor de procureur van Genève.