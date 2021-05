De conservatieve Democratische Coalitie (DISY) van president Nicos Anastasiades heeft de parlementsverkiezingen in Cyprus gewonnen met 27 procent van de stemmen.

Dat blijkt uit de officiële resultaten die zondagavond werden vrijgegeven.

De op een na sterkste partij wordt de linkse Progressieve Partij van het Werkende Volk (AKEL), met 22 procent. De extreemrechtse partij Elam haalt 6,78 procent en gaat van twee naar vier parlementsleden.

DISY verloor een zetel en beschikt daardoor niet over een meerderheid in het parlement, wat president Anastasiades zal dwingen om opnieuw een minderheidsregering te vormen.

Meer dan 550.000 inwoners werden naar het stemhokje geroepen waar ze keuze hadden uit 15 partijen en 658 kandidaten. De opkomst voor de verkiezingen bedroeg 63,9 procent, tegenover 66,7 procent in 2016. De stembusgang voor 56 zitjes in het Huis van Afgevaardigden geldt als een belangrijke graadmeter voor de presidentsverkiezingen in 2023.

Vacante Turkse zetels

Het eiland is verdeeld sinds de Griekse coup van 1974 en de Turkse militaire reactie die erop volgde. De internationale gemeenschap erkent het zuidelijke, Griekse, deel van het eiland, EU-lidstaat Republiek Cyprus. Enkel Turkije erkent het kleinere noordelijke Turks-Cypriotische deel, de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Officieel heeft het parlement in Nicosia nog steeds 80 leden, maar enkel 56 Grieks-Cypriotische volksvertegenwoordigers zetelen effectief. Sinds 1963 blijven de 24 zetels voor de Turkse inwoners vacant.

Dat blijkt uit de officiële resultaten die zondagavond werden vrijgegeven.De op een na sterkste partij wordt de linkse Progressieve Partij van het Werkende Volk (AKEL), met 22 procent. De extreemrechtse partij Elam haalt 6,78 procent en gaat van twee naar vier parlementsleden. DISY verloor een zetel en beschikt daardoor niet over een meerderheid in het parlement, wat president Anastasiades zal dwingen om opnieuw een minderheidsregering te vormen. Meer dan 550.000 inwoners werden naar het stemhokje geroepen waar ze keuze hadden uit 15 partijen en 658 kandidaten. De opkomst voor de verkiezingen bedroeg 63,9 procent, tegenover 66,7 procent in 2016. De stembusgang voor 56 zitjes in het Huis van Afgevaardigden geldt als een belangrijke graadmeter voor de presidentsverkiezingen in 2023. Het eiland is verdeeld sinds de Griekse coup van 1974 en de Turkse militaire reactie die erop volgde. De internationale gemeenschap erkent het zuidelijke, Griekse, deel van het eiland, EU-lidstaat Republiek Cyprus. Enkel Turkije erkent het kleinere noordelijke Turks-Cypriotische deel, de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Officieel heeft het parlement in Nicosia nog steeds 80 leden, maar enkel 56 Grieks-Cypriotische volksvertegenwoordigers zetelen effectief. Sinds 1963 blijven de 24 zetels voor de Turkse inwoners vacant.