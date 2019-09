De centrumrechtse partij ÖVP van de huidige bondskanselier Sebastian Kurz wint de parlementsverkiezingen in Oostenrijk. Dat blijkt uit exitpolls.

De door schandalen geplaagde extreemrechtse FPÖ verliest fors, maar blijft de op twee na grootste partij.

Er was geen twijfel over dat Kurz' ÖVP opnieuw de grootste partij zou worden. De partij haalt volgens exitpolls 37,2 procent, of 5,7 procentpunt meer dan bij de vorige verkiezingen in 2017.

De sociaaldemocraten blijven op de tweede plaats staan, met 22 procent (-4,9 procentpunt), gevolgd door de FPÖ met 16 procent (-10 procentpunt).

De extreemrechtse partij lijkt zo afgestraft te zijn voor de zogenaamde "Ibizagate".

Ter herinnering: Duitse media brachten een video naar buiten waarin toenmalig FPÖ-voorzitter en vicekanselier Heinz-Christian Strache te zien is. Hij hengelt bij een vrouw die zich voorstelt als de nicht van een Russische oligarch urenlang naar illegale partijfinanciering, in ruil voor vette overheidsopdrachten.

Kurz blies de coalitie met FPÖ op als gevolg van het schandaal, wat leidde tot nieuwe verkiezingen.