In Litouwen heeft de conservatieve oppositiepartij Vaderland Unie tijdens de eerste ronde van de parlementsverkiezingen de meeste stemmen behaald.

De partij wist 24,8 procent van de kiezers achter zich te scharen. De Unie van Boeren en Groenen (LVZS) van premier Saulius Skvernelis kwam met 17,5 procent als tweede uit de bus, gevolgd door de populistische Partij van de Arbeid en de sociaaldemocraten (LSDP), allebei met 9,3 procent.

Ook twee liberale partijen komen het parlement binnen: de pas opgerichte Vrijheidspartij, die 9 procent van de stemmen behaalde, en de Liberale Beweging (6,8 procent).

Een bijzonderheid in het kiesrecht van Litouwen is dat 70 mandaten volgens de evenredige vertegenwoordiging worden toegewezen, afhankelijk van het resultaat van de eerste ronde, en de overige 71 mandaten twee weken later via een rechtstreekse verkiezing.

Experts verwachten moeilijke coalitiegesprekken en het is dan ook koffiedik kijken of de coalitie onder leiding van premier Skvernelis aan de macht zal kunnen blijven, te meer aangezien de drie kleinere coalitiepartners van Skvernelis er niet in geslaagd zijn om de kiesdrempel van 5 procent te halen. (Belga)

