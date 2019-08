Marokko installeerde een nieuwe wet die vrouwengeweld harder moet bestraffen en slachtoffers beter moet beschermen, maar implementatie blijkt lastig. Gek genoeg loopt de conservatieve stad Oujda voorop, mede dankzij de Marokkaanse stichting Ain Ghazal en de steun van het Belgische RCN Justice & Démocratie.

'Een jongen benaderde mij op WhatsApp en vroeg om af te spreken om te kijken of we met elkaar konden trouwen', vertelt Fatima*. In conservatieve steden als Oujda, in het oosten van Marokko, gebeurt dat wel vaker op die manier.

...