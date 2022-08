Conservatief Kansas stemt voor recht op abortus

In de eerste stemming na het schrappen van het federaal recht op abortus in de VS, heeft de staat Kansas met ruime meerderheid beslist om het staatsrecht op abortus te handhaven.

De peilingen hadden in het conservatieve Kansas een nek-aan-nek-race voorspeld, maar uiteindelijk was het niet nipt. Het neen-kamp (neen betekende: neen aan de mogelijkheid voor het parlement om de abortusrechten in te perken) behaalde een duidelijke overwinning. Met 90 procent van de stemmen geteld, stond neen op 60,7 procent. Neen was op dat moment al een tijdje door onder meer persagentschap AP tot winnaar uitgeroepen..

Sinds het VS-Hooggerechtshof in juni Roe v Wade, het federaal recht op abortus, schrapte, zagen vrouwen in staat na conservatieve staat het recht op abortus verdwijnen. Kansas, dat zowel een sterke antiabortusbeweging heeft als stevige abortusrechten, is momenteel omgeven door staten waar abortus zo goed als onmogelijk wordt: Oklahoma, Missouri, Texas.

De stemming in Kansas, die samenviel met de primary’s, had in oorsprong niets te maken met de beslissing van het Hooggerechtshof inzake Roe v Wade. De plaatselijke stemming over abortusrechten was in gang gezet door een uitspraak van het Hooggerechtshof van de staat Kansas, dat in 2019 had geoordeeld dat het recht op abortus vervat zit in de grondwet van de staat. Daarop besliste de Republikeinse supermeerderheid in het staatsparlement een amendement op die grondwet aan de bevolking voor te leggen, zodat het recht op abortus een zaak zou worden van het plaatselijk parlement, en niet langer gegarandeerd zou zijn in de grondwet.

De ja-stemmers beweerden bij hoog en bij laag dat het niet (automatisch) de bedoeling was om abortusrechten te schrappen, maar de meeste ja-campagnevoerders waren persoonlijk gewonnen voor een verregaande inperking zo niet een totaalverbod. Ook: het wekte argwaan dat het ja-kamp het amendement verwarrend had geformuleerd en de stemming liet samenvallen met de primary’s, de voorverkiezingen, die doorgaans een lage opkomst kennen, en niet met verkiezingen in november waar meer kiezers opdagen.

Wegwijzer naar een stembureau in Olathe, Kansas. © Belga

De neen-campagne had grote hindernissen te overwinnen, waarvan de grootste was: het publiek te overtuigen om in het midden van de hoogzomer te gaan stemmen, ook de onafhankelijken die geen primary’s hebben. Maar de commotie rond de beslissing van het federale Hooggerechtshof rond Roe v. Wade hielp het neen-kamp. De giften stroomden toe, en delen van de bevolking waren meer dan gemotiveerd om enkele uren in de zon te gaan staan en te stemmen. Uiteindelijk bleek de opkomst ongewoon hoog voor een primary. In een staat die overheerst wordt door Republikeinen, moeten behalve onafhankelijken en Democraten ook behoorlijk wat Republikeinen neen gestemd hebben.

Naar de uitslag in Kansas werd nationaal uitgekeken als een eerste grote test rond abortus sinds het schrappen van Roe v Wade.

Voor de staat zelf betekent de stemming dat abortus legaal blijft tot 22 weken. De vier abortusklinieken in de staat worden momenteel bedolven onder aanvragen uit buurstaten, die ze niet kunnen bolwerken.