Live Congresverkiezingen VS: Eerste stembussen gesloten, resultaten druppelen binnen

22:39

Opkomst vermoedelijk hoger dan in 2014

Bij tussentijdse verkiezingen ligt de opkomst doorgaans lager dan in jaren waarin ook een president wordt gekozen. Toch lijkt het erop dat er in 2018 relatief veel Amerikanen naar de stembus gaan. Voor dinsdag werden al zo'n 35 miljoen stemmen uitgebracht per post of in stemlokalen die al voor de officiële verkiezingsdag open waren. In 2014 werden er zo'n 27 miljoen stemmen uitgebracht voor de verkiezingsdag. In totaal ging in dat jaar ongeveer 37 procent van de kiesgerechtigden stemmen.

Uiteraard zal vannacht pas blijken of de totale opkomst ook is gestegen. Het is ook mogelijk dat meer mensen er voor kiezen om vroegtijdig hun stem uit te brengen, omdat er op de verkiezingsdag vaak lange rijen staan bij Amerikaanse stemlokalen. Zie bijvoorbeeld onderstaande foto uit Brooklyn, New York.