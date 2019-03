Congres slaagt er niet in veto Trump ongedaan te maken

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zich dinsdag geen tweederdemeerderheid afgetekend om het eerste veto van president Donald Trump ongedaan te maken.

Trump heeft zijn veto gesteld tegen een in beide kamers van het Congres met gewone meerderheid gestemde resolutie tegen zijn beslissing een nationale noodsituatie uit te roepen om naar goeddunken een muur langs de grens met Mexico te bouwen en te financieren om immigratie in te dijken.

Het Congres wilde hem het gevraagde geld niet geven, en met de maatregel wilde hij de volksvertegenwoordiging omzeilen.

Om dat veto naar de prullenbak te verwijzen was in het Huis een tweederdemeerderheid nodig. Er waren 248 stemmen voor de resolutie en 181 tegen. Meer dan een dozijn Republikeinen stemden met de Democraten mee. Maar de vereiste meerderheid bleef uit.

In het Huis zijn er 450 zetels, waarvan 235 in handen van de Democraten zijn. Een stemming in de Senaat hoeft na de stemming in het Huis niet meer.