Amerikaanse senatoren hebben dinsdag (lokale tijd) een deal gesloten om een tijdelijke wet te creëren die de Democraten in staat stelt om wanbetaling op de nationale schuld te voorkomen, zonder stemmen van de Republikeinse oppositie.

Het Huis van Afgevaardigden keurde de oplossing goed tijdens een avondstemming. Naar verwachting zal in de komende dagen ook de Senaat de eenmalige wet goedkeuren. Vervolgens kunnen de Democraten in de Senaat wanbetaling op de nationale schuld afwenden door met een eenvoudige meerderheid van 51 van de 100 stemmen het schuldplafond te verhogen. Cruciaal is dat Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, het proces ondersteunt. 'Ik denk dat dit in het belang van het land is om wanbetaling te voorkomen', zei hij tegen verslaggevers toen hem werd gevraagd naar de ingewikkelde aanpak. De Republikeinen kunnen nu verhoging van het schuldplafond gedogen, zonder daadwerkelijk daarvoor te stemmen, wat slecht zou vallen bij hun achterban.

Het Bipartisan Policy Center, een denktank, zei vorige week dat het verwachtte dat de Verenigde Staten ergens tussen 21 december en 28 januari niet meer aan hun aflossingsverplichtingen zullen kunnen voldoen, tenzij het schuldplafond wordt verhoogd. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zou dit zelfs al deze week kunnen gebeuren. De hoogte van het schuldplafond, dat het Amerikaanse Congres sinds ongeveer tachtig jaar vaststelt om de regering in staat te stellen haar uitgavenverplichtingen na te komen, staat nu op ongeveer 29 biljoen dollar (25,7 biljoen euro). De nieuwe leenlimiet is nog niet exact vastgesteld, maar zal waarschijnlijk meer dan 30 biljoen dollar (26,6 biljoen euro) bedragen.

