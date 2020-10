De Congolese president Felix Tshisekedi gaat volgende week overleg plegen met Kabila-aanhangers in het parlement om de crisis in het land te beëindigen. Dat kondigde hij vrijdag aan in en tv-toespraak.

'Ik heb besloten om volgende week een reeks consultaties te starten met de meest representatieve politieke en sociale leiders', klonk het. Doel is om het land opnieuw te verenigen. 'Dit overleg is bedoeld om de regeringsmaatregelen rond de principes van participatie in het bestuur van het land te herstellen.'

Eerder op de dag maakte Tshisekedi al bekend dat hij die toespraak zou geven. Volgens de Amerikaanse ambassade in Kinshasa ging het om een 'belangrijke aankondiging'.

De aankondiging komt er nu de spanningen tussen Tshisekedi en zijn voorganger Joseph Kabila opnieuw bijzonder hoog oplopen. Tshisekedi werd dan wel president, maar enkel bij de gratie van Kabila, wiens aanhangers een stevige meerderheid hebben in zowel Assemblée als Senaat.

Dat de spanningen tussen de president en zijn voorganger weer oplopen heeft alles te maken met de benoeming van rechters in het Grondwettelijk Hof. De drie rechters die Tshisekedi, tegen de wil van Kabila in, in juli had genomineerd, hebben woensdag de eed afgelegd. Kabila's achterban in het Congolese parlement, verenigd onder de paraplu van het Front commun pour le Congo (FCC), boycotte de eedaflegging: zowel de voorzitter van de Senaat en de voorzitter van de Assemblée als de premier, allen Kabila-getrouwen, bleven thuis. Ook verschillende ministers en parlementsleden die pro-Kabila zijn, stuurden hun kat. Het FCC meent dat Tshisekedi 'de bewuste keuze' maakte om de grondwet te schenden.

