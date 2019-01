Congolese oppositiepartij ontkent betrokkenheid bij doodsbedreigingen Louis Michel

Vrijdag berichtten de Sudpresse-kranten dat Louis Michel in december door een aantal leden van de UDPS werd uitgejouwd na afloop van de uitreiking van de Nobelprijs aan de Congolese dokter Denis Mukwege in Oslo. Nadien ontving de vroegere minister van Buitenlandse Zaken en eurocommissaris bij hem thuis verschillende brieven met doodsbedreigingen. 'In naam van de UDPS betreuren en veroordelen wij deze daden, die in onze ogen in tegenspraak zijn met de fundamentele waarden van democratie en tolerantie die wij verdedigen. We leven mee met het leed dat mijnheer Louis Michel kan ervaren na deze agressieve daden', zo reageerde André Kabanda Kana, de vertegenwoordiger van de UDPS in België, in een mededeling.

Hij voegde toe dat de UDPS niet vertegenwoordigd was op de ceremonie in Oslo. De UDPS presenteert zich als 'een partij die al sinds haar oprichting in 1982 geweldloosheid predikt en in geen enkel geval geassocieerd kan worden met dergelijke daden', zo vervolgde Kabanda. Na het ontvangen van de doodsbedreigingen diende Michel klacht in.

De Staatsveiligheid zou de feiten zeer ernstig nemen en hem bewaking aangeboden hebben. Maar die heeft Michel dus geweigerd, ook al staat hij sindsdien onder discreet toezicht. Volgens de Sudpresse-kranten verwijt de UDPS aan Michel dat hij de regering van de overleden ex-president Laurent Kabila gunstig gezind was. Michel heeft dat steeds ontkend.