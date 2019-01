Congolese oppositieleider Martin Fayulu tekent beroep aan bij grondwettelijk hof

'In het hoger beroep wordt de nietigverklaring gevraagd van de resultaten die Felix Tshisekedi aanwijzen als president van de republiek', verklaarde Féli Ekombe, een van de advocaten van Fayulu, zaterdag aan de pers in het grondwettelijk hof. 'Het verzoek tot hoger beroep is gisteren (vrijdag) ingediend en vandaag zijn we naar hier gekomen om het ontvangstbewijs van dit verzoek in te vorderen'.

Fayulu claimt de overwinning, maar volgens de kiescommissie (Céni) kwam de andere oppositiekandidaat, Felix Tshisekedi, als winnaar uit de stembusgang van 30 december. De kiescommissie riep Félix Tshisekedi uit tot winnaar met 38,57 procent van de stemmen. Fayulu behaalde volgens Céni, 34,8 procent, waarop hij gewag maakte van een 'electorale staatsgreep'.

Dat was een complete verrassing, want uit een poll die de Amerikaanse 'Congo Research Group' net voor de verkiezingen bekendmaakte, bleek nog dat Fayulu bijna de helft van de stemmen zou halen. Kandidaat Emmanuel Ramazani Shadary, die door uittredend president Joseph Kabila gesteund werd, behaalde volgens de kiescommissie slechts 23,8 procent.

Anderzijds deden de laatste dagen geruchten de ronde dat uittredend president Joseph Kabila een akkoord sloot met Tshisekedi, die nu als winnaar wordt aangeduid.

Het kamp van Fayulu verzet zich nu tegen de kiesuitslag. Volgens hen behaalde Fayulu meer dan 60 procent van de stemmen, terwijl Tshisekedi bleef steken op 18 procent.

Ook de Congolese bisschoppenconferentie (Cenco) meent dat de resultaten van de presidentsverkiezingen 'niet overeenkomen' met de gegevens van de Kerk. Op basis van eigen waarnemers is volgens hen Fayulu de winnaar.

De winnaar van de presidentsverkiezingen moet alleszins Kabila opvolgen, die het land zeventien jaar autoritair bestuurde. Het zou de eerste machtswissel worden via de stembus.