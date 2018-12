Congolese oppositieleden Fayulu en Tshisekedi weigeren 'vredesakte' te ondertekenen

Met meer dan twee jaar vertraging kunnen de Congolezen morgen/zondag naar de stembus. Ze kiezen niet alleen een nieuwe president, maar ook een nieuw nationaal parlement en een nieuwe provincieraad. De partij van uittredend president Joseph Kabila duidde Emmanuel Ramazani Shadary aan als haar kandidaat. Hij moet het opnemen tegen een twintigtal andere kandidaten.

De belangrijksten zijn Martin Fayulu en de gezamenlijke kandidatuur van Felix Tshisekedi en Vital Kamerhe. Die eerste, zoon van de begin 2017 in Brussel overleden oppositieleider Etienne, is kandidaat-president, de tweede is kandidaat-premier.

De zogenaamde 'vredesakte' is getekend door Emmanuel Ramazani Shadary en de onafhankelijke kiescommissie (Céni). Fayulu en Tshisekedi willen de akte niet ondertekenen omdat ze vinden dat er bij de opstelling ervan geen rekening is gehouden met hun amendementen.