Congolese oppositie wint bij uitgestelde verkiezingen in oosten van het land

In Congo werden op 30 december vorig jaar presidents- en parlementsverkiezingen gehouden, maar de kiescommissie stelde die vanwege de ebola-epidemie en hoogoplopend geweld uit in de oostelijke provincies.

In Beni en Butembo, in de oostelijke provincie Noord-Kivu, moesten nog veertien leden voor het nationale parlement verkozen worden. Tien van die zetels zijn voor leden van de Lamuka-coalitie, die de kandidatuur van Fayulu steunde. Félix Tshisekedi, die volgens de kiescommissie de stembusgang won, haalde één extra parlementslid binnen, en de coalitie rond diens voorganger Joseph Kabila is goed voor drie extra zetels. In Yumbi, in de provincie Mai-Ndombe, gaat de enige zetel die nog op het spel stond naar een lid van Kabila's partij.

Midden december kwamen bij een bloedbad in Yumbi een paar honderd mensen om. De kiescommissie riep dat bloedbad in als reden om de verkiezingen uit te stellen. De kandidaten hebben nu acht dagen de tijd om eventueel in beroep te gaan.

Deze resultaten leiden alvast niet tot een verschuiving van het evenwicht in het Congolese parlement: de kabilisten beschikten er al over een absolute meerderheid. Dat bemoeilijkt de regeringsvorming: er is nog altijd geen akkoord gevonden tussen Tshisekedi en zijn voorganger over wie de regering mag leiden.