Congo: veertiende ebola-epidemie is achter de rug

De Democratische Republiek Congo heeft het einde van de veertiende ebola-epidemie aangekondigd. Dat heeft het Afrikaanse bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie gemeld. De epidemie brak een drietal maanden geleden uit in het noordoosten van het land.

Tijdens de epidemie waren er vier bevestigde gevallen van de ziekte en een mogelijk geval. Alle betrokken personen zijn overleden, laat de WHO weten in een persbericht. De epidemie werd op 23 april uitgeroepen in Mbandaka, hoofdstad van de Evenaarsprovincie.

Het ging om de derde epidemie sinds 2018 in die provincie. Bij de vorige epidemie in dezelfde provincie, die liep van juni tot november 2020, waren 130 bevestigde gevallen genoteerd en stierven 55 mensen. ‘Dankzij een snelle reactie van de nationale autoriteiten kon deze epidemie snel de kop worden ingedrukt en werd slechts een beperkte verspreiding van het virus waargenomen’, klinkt het bij Matshidiso Moeti, regionaal directrice bij de WHO.

In totaal werden 2.104 mensen gevaccineerd tijdens de epidemie, onder wie ook 302 mensen die in contact kwamen met zieken en 1.307 eerstelijnszorgverstrekkers. De vaccinatie startte vier dagen nadat de epidemie werd uitgeroepen. ‘We hebben belangrijke lessen geleerd uit vorige epidemieën en die werden nu in praktijk omgezet in de strijd het ebolavirus snel de kop in te drukken’, zegt Moeti nog.

Ebola werd voor het eerst vastgesteld in 1976 in het toenmalige Zaïre. Het virus verspreidt zich naar de mens via besmette dieren. De overdracht van het virus gebeurt bij mensen via lichaamsvocht, en de belangrijkste symptomen zijn koorts, braken, bloedingen en diarree.

De ziekte is zeer ernstig en lijdt vaak tot de dood. Het overlijdenspercentage na besmetting ligt tussen 25 en 90 procent, maar er is een goede behandeling mogelijk die de kans op overleven aanzienlijk verhoogt. Het is daarbij wel belangrijk dat besmette personen snel toegang hebben tot een behandeling.

In de strijd tegen ebola worden twee behandelingen gebruikt: REGN-EB3, een cocktail van drie monoklonale antilichamen en mAb114, een ander monoklonaal antilichaam. Er is ook een vaccin rVSV-ZEBOV dat de besmettingsoverdracht zou moeten doorbreken bij contact met een besmet persoon.