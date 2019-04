Sinds het begin van de ebola-epidemie in het oosten van Congo in augustus vorig jaar zijn al 900 mensen om het leven gekomen. Dat heeft het ministerie van Gezondheid laten weten. Iets minder dan 400 mensen genazen van de ziekte.

De epidemie brak op 1 augustus uit in de provincie Noord-Kivu en in mindere mate in het naburige Ituri. Het virus verplaatste zich vervolgens via het landelijke Mangina en de stad Beni naar Butembo-Katwa, op 50 kilometer ten zuiden van Beni. Geruchten en wantrouwen hinderen het werk van de medische hulpverleners. Een deel van de inwoners ontkent de ziekte.

Daarnaast is er het geweld en de onveiligheid. Een Kameroense arts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd vorige week gedood door gewapende mannen in het universitair ziekenhuis van Butembo.

De huidige ebola-epidemie is de tiende en de meest ernstige op Congolese bodem sinds 1976. Het is de tweede ernstigste sinds de epidemie in het westen van Afrika in 2014. Toen maakte het virus meer dan 11.000 doden in voornamelijk Guinee, Sierra Leone en Liberia.