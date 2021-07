Een student is zaterdag in Kinshasa door een politieman doodgeschoten. De agent verweet de jongeman dat hij bij het opnemen van een video geen mondmasker droeg, terwijl Congo momenteel een derde coronagolf doormaakt.

Dat melden lokale media.

'Onze vriend Honoré Shama, student aan de faculteit letteren van de universiteit van Kinshasa, was een video aan het opnemen in het kader van praktijklessen rond komedie. Een agent vroeg hem om zijn mondmasker te dragen', aldus Patient Odia, die getuige was van het incident. 'Ondanks de verklaringen van Honoré en nadat hij getoond had dat hij een mondmasker bij zich had, werd de agent boos, omdat die laatste eerder verwacht had dat hij geld zou krijgen. De politieman beschuldigde Honoré er vervolgens van zich weerspannig op te stellen en opende het vuur', aldus nog Odia.

Vaccinatie opgeschort

Het mondmasker is verplicht in Congo-Kinshasa, op straffe van een boete van 10.000 Congolese frank (zowat 4 euro). In Kinshasa worden politiemensen er vaker van beschuldigd mensen te intimideren en geïnde boetegelden voor zich te houden.

Sinds het begin van de coronapandemie registreerde Congo 47.786 besmettingen en 1021 overlijdens ten gevolge van het virus, zo blijkt uit de meest recente statistieken die de gezondheidsautoriteiten vrijdag publiceerden.

Sinds 10 juli is de vaccinatie opgeschort in het land, omdat de beschikbare voorraad van het AstraZeneca-vaccin de houdbaarheidsdatum overschreden heeft.

