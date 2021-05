De vluchtelingencrisis in de Democratische Republiek Congo is de meest verwaarloosde ter wereld, volgens de jaarlijkse rangschikking van de Norwegian Refugee Council (NRC).

Elk jaar maakt de NRC een lijst met 'vergeten crisissen', die geen aandacht krijgen in de wereldpers of diplomatieke wereld en daardoor kampen met een acuut gebrek aan financiering. 'DR Congo is een van de ergste humanitaire crisissen van de 21ste eeuw', zegt Jan Egeland, secretaris-generaal van de NRC. 'Een dodelijke combinatie van escalerend geweld, recordniveaus van honger en totale verwaarlozing heeft een megacrisis veroorzaakt die ook een megareactie rechtvaardigt. Maar in de plaats daarvan lijken de miljoenen gezinnen aan de rand van de afgrond vergeten door de buitenwereld, afgesloten van elke hulplijn.'

Zesduizend ontheemden per dag

In het oostelijke deel van het land zijn verschillende conflicten geëscaleerd, waardoor dagelijks gemiddeld zesduizend mensen hun huis moesten ontvluchten in 2020. Het is de grootste vluchtelingencrisis ter wereld als gevolg van conflict. Afgelopen weekend nog werden bijna 4500 huizen verwoest door een vulkaanuitbarsting buiten Goma, en dat wekte kortstondig de aandacht van de media. 'Maar de Congolezen worden elke dag getroffen door een crisis van vulkanische afmetingen, als gevolg van geweld en conflicten', zegt Egeland. 'De dagelijks duizenden mensen die hun huis moeten ontvluchten blijven onopgemerkt als er geen vulkaanuitbarstingen zijn. Ze halen de krantenkoppen niet, ze krijgen zelden bezoek van grote donoren en krijgen nooit prioriteit in de internationale diplomatie.'

Top tien

Afrika domineerde dit jaar opnieuw de top tien van vergeten crisissen: de DR Congo wordt gevolgd door Kameroen, Burundi, Venezuela, Honduras, Nigeria, Burkina Faso, Ethiopië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali. 'Door de covid-19-pandemie zijn miljoenen mensen die al worstelden om te overleven in verwaarloosde crisissen nog verder achterop geraakt', zegt Egeland. 'Het weinige inkomen dat ze hadden, is vaak verdwenen, hun behoeften groeien snel en de financiering blijft opdrogen.'

Voor het eerst deze eeuw was amper de helft van het gevraagde budget voor humanitaire hulp beschikbaar. In sommige van de verwaarloosde crisissen was dat zelfs maar een derde. De hulpoproep voor DR Congo was midden mei voor amper 12 procent gefinancierd.

