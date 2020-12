De president van de Democratische Republiek Congo, Félix Tshisekedi, kondigde zondag aan dat er een 'nieuwe meerderheid' moet komen in het licht van de 'afwijzing' van de heersende coalitie van zijn voorganger Joseph Kabila door de meerderheid in het parlement.

'Daarom', aldus Tshisekedi, 'heb ik besloten om een informateur aan te stellen (...). Hij zal verantwoordelijk zijn voor het op de been brengen van een nieuwe coalitie die een absolute meerderheid krijgt van de leden in de Nationale Vergadering'. Hij zei op de staatszender RTNC dat het parlement ontbonden wordt in geval van mislukking van deze zoektocht naar een nieuwe meerderheid. Tshisekedi werd eind 2018 president na betwiste verkiezingen. Hij kon toen bogen op een meerderheid van ruim 300 zetels op een totaal van 500 in het parlement. Maar sindsdien is die meerderheid gefragmenteerd en is de alliantie tussen Tshisekedi en zijn voorganger Joseph Kabila in crisis.