Congo: Martin Fayulu vecht kiesuitslag aan voor Grondwettelijk Hof

Fayulu claimt de overwinning, maar volgens de kiescommissie (Céni) kwam de andere oppositiekandidaat, Felix Tshisekedi, als winnaar uit de stembusgang van 30 december.

De kiescommissie riep Félix Tshisekedi uit tot winnaar met 38,57 procent van de stemmen. Fayulu behaalde volgens Céni, 34,8 procent, waarop hij gewag maakte van een 'electorale staatsgreep'.

Volgens de Congolese bisschoppenconferentie (Cenco) komen de resultaten van de presidentsverkiezingen bijvoorbeeld 'niet overeen' met de gegevens van de Kerk. Op basis van eigen waarnemers is volgens hen Fayulu de winnaar.

'We zullen beroep aantekenen bij het Grondwettelijk Hof', zegt Eve Bazaiba, een woordvoerder van Fayulu. De deadline om in beroep te gaan is zaterdag.

'61 procent'

Fayulu zelf kondigde voor honderden militanten op de partijzetel in Kinshasa aan dat hij zaterdag beroep aantekent. Hij riep de militanten ook op om hem te vergezellen naar het Hof. Fayulu sprak zelf van een riante overwinning met 61 procent van de stemmen. Félix Tshisekedi behaalde volgens hem maar 18 procent. De door uittredend president Joseph Kabila gesteunde kandidaat Emmanuel Ramazani Shadary behaalde volgens de kiescommissie 23,8 procent.

De laatste dagen deden geruchten de ronde dat er een akkoord gesloten werd tussen Tshisekedi en uittredend president Joseph Kabila. De winnaar van de presidentsverkiezingen moet alleszins Kabila opvolgen, die het land zeventien jaar land autoritair bestuurde. Het zou de eerste machtswissel worden in het land via de stembus.