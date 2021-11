In Kinshasa is een gerechtelijk onderzoek geopend naar Joseph Kabila, de voormalige president van Congo, en zijn clan. Dat bevestigt een gerechtelijke bron woensdag aan AFP. Het onderzoek 'Congo Hold-up' van verschillende internationale media en ngo's onthulde de massafraude van de oud-president en zijn entourage. Volgens het onderzoek zouden ze 122 miljoen euro (of 138 miljoen dollar) aan overheidsgeld hebben weggesluisd naar persoonlijke rekeningen.

He onderzoek van het European Investigative Collaborations (EIC) beschuldigt Kabila en zijn familie ervan overheidsgeld te hebben gestolen via de Banque Gabonaise et Française Internationale en later via de postbusfirma Sud Oil. De oud-president en zijn clan zouden de feiten hebben gepleegd tijdens Kabila's presidentschap, tussen 2013 en 2018.

Regeringswoordvoerder en minister van Communicatie Patrick Muyaya zei maandag dat 'de minister van Justitie op 20 november een brief heeft geschreven aan de openbare aanklager'. Volgens Muyaya gaf de minister in de brief het bevel tot onderzoek en vervolging. 'Wij kunnen als regering niet ongevoelig blijven voor dergelijke aantijgingen', klonk het.

Volgens een anonieme bron werd een zaak gestart bij het Hof van Cassatie. Woordvoerders van de oud-president reageerden op de beschuldigingen en zetten het onderzoek weg als 'Kabilabashing' en 'een poging om het voormalig staatshoofd in diskrediet te brengen'.

