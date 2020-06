De Congolese regering heeft besloten om de herdenking op 30 juni in 'meditatie' te laten verlopen. Dat betekent dat er geen festiviteiten zijn, en dat koning Filip niet naar het land reist.

Premier Sophie Wilmès had in het voorjaar wel een mondelinge uitnodiging gekregen voor de Belgische koning. Zijn vader Albert II trok tien jaar geleden wel naar Congo voor de viering van 50 jaar onafhankelijkheid. De omstandigheden zijn echter anders nu.

Waarnemers menen dat huidig president Félix Tshisekedi vastzit in het keurslijf van zijn voorganger Joseph Kabila, die met zijn entourage nog altijd de touwtjes in handen houdt. En dat heeft zo zijn politieke gevolgen. In het parlement is er momenteel veel discussie over een wetsontwerp waardoor volgens ambassadeurs van veel buitenlandse mogendheden de onafhankelijkheid van magistraten in het geding zou komen. Bovendien moet de leiding van de onafhankelijke kiescommissie Céni vernieuwd worden. De ambassadeurs van de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk dringen erop aan dat die vervanging 'geloofwaardig en inclusief' gebeurt, met het oog op het 'creëren van vertrouwen in het verkiezingsproces'.

Corona, ebola

Bovenop de politieke crisis is er de coronacrisis die ook Congo treft. Er zijn tot dusver 150 dodelijke slachtoffers gemeld. De coronacrisis laat zich voelen in de economie, en haalt het dagelijkse leven van de inwoners overhoop. Een bevolking die op gezondheidsvlak de voorbije jaren niet gespaard gebleven is, met uitbraken van de mazelen, cholera en niet te vergeten ebola. Bovendien houdt in het oosten van Congo nog altijd het geweld aan, met tientallen gewapende groeperingen die in de twee Kivu's en Ituri dood en vernieling zaaien en criminele netwerken die schaamteloos de minerale rijkdommen uitbuiten. De onveiligheid in de regio zorgt voor meer dan 5 miljoen interne ontheemden en meer den 500.000 vluchtelingen.

