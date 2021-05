Bijna 400.000 mensen zijn de Congolese stad Goma ontvlucht. Er is een bevel gegeven om te evacueren wegens het risico op een nieuwe uitbarsting van de Nyiragongo-vulkaan.

Dat hebben de lokale autoriteiten vrijdag aangekondigd.

'80.000 gezinnen zijn geëvacueerd uit Goma, goed voor zo'n 400.000 personen', zo staat in het verslag van de spoedvergadering die vrijdagochtend werd gehouden. Slechts een deel van de stad wordt verplicht geëvacueerd, maar in de praktijk vlucht bijna iedereen uit Goma. 'De bevolking begint zich te installeren in kampen. Dat gaat de hulpverlening vergemakkelijken', verzekert de overheid van Noord-Kivu, de provincie waarin Goma ligt.

De hulp richt zich op het voorzien van drinkbaar water, gezondheidszorg, voedsel en andere levensnoodzakelijke producten. Ze zorgen ook voor kinderen die gescheiden zijn geraakt van hun ouders, legt de overheid verder uit.

Tweede keer

Zaterdag vond onverwacht een eerste uitbarsting plaats. Veel inwoners sloegen op de vlucht, een groot deel van hen keerde de dag erna terug. Bij de uitbarsting vielen 32 doden en ongeveer 20.000 mensen raakten dakloos.

Tijdens de evacuatie van donderdag zijn nog twee personen omgekomen bij verschillende ongelukken. De evacuatiemaatregel in de stad blijft van kracht omdat een nieuwe uitbarsting niet uitgesloten kan worden.

Monitoring

Drie wetenschappers van het AfricaMuseum in Tervuren trekken naar Goma om er de activiteit van de vulkaan te helpen monitoren. Dat melden minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS).

Het is momenteel onduidelijk, alsud Kitir en Dermine, welke richting het uitgaat met de seismologische activiteit. Het meten en analyseren van gegevens is daarom van essentieel belang, benadrukken ze. Deze informatie kan worden gebruikt om te bepalen wanneer het voor mensen veilig zal zijn om naar de stad terug te keren.

Wetenschappers van het AfricaMuseum werken al 15 jaar samen met het Observatoire Vulcanologique de Goma (OVG) en helpen sinds 2015 de middelen voor het monitoren van vulkanische activiteit in de regio Goma te verbeteren. Samen met Luxemburgse collega's kunnen ze een ondersteunende rol spelen bij de analyse van gegevens over seismische activiteit voor het OVG.

