In de Gazastrook zijn volgens de plaatselijk autoriteiten zeker 83 mensen omgekomen, onder wie zeventien kinderen. Er zijn ook bijna vijfhonderd gewonden. Israël meldt zeven dodelijke slachtoffers onder wie een kind en een soldaat. Honderden mensen raakten gewond bij raketaanvallen.

Volgens het Israëlische leger (IDF) heeft de islamistische beweging Hamas sinds maandag meer dan 1.600 raketten op Israël afgeschoten vanaf de Gazastrook. In de nacht van woensdag op donderdag is ook voor het eerst sinds het escaleren van het geweld een raket op het noorden van Israël afgevuurd.

Felle confrontaties

De meeste raketten komen niet aan of worden onderschept door het luchtafweergeschut, aldus het IDF. De Israëlische krijgsmacht waarschuwt Hamas voor 'een antwoord'. In de Gazastrook zijn ongeveer zeshonderd doelen aangevallen. Het leger zegt onder meer de centrale bank van Hamas te hebben vernietigd.

De luchtaanvallen volgden op de gewelddadige botsingen van de afgelopen weken. Er vonden in de nacht van woensdag op donderdag in verschillende steden opnieuw felle confrontaties plaats tussen de Palestijnse en Joodse inwoners. De politie heeft 374 mensen aangehouden.

