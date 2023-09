Conflict Nagorno-Karabach: Rusland roept op ‘bloedvergieten en vijandelijkheden te stoppen’

Rusland heeft woensdag opgeroepen tot een ‘onmiddellijk beëindigen van de bloedvergieten en vijandigheden’ in de regio Nagorno-Karabach, waar Azerbeidzjan dinsdag een offensief is begonnen.

Dinsdag werden meer dan 7.000 burgers geëvacueerd. Dat hebben de separatistische Armeense autoriteiten in de regio gemeld.

De aanval op de regio heeft al 27 levens gekost en er zijn meer dan 200 mensen gewond geraakt, zo meldde het lokale bestuur. Nagorno-Karabach behoort tot Azerbeidzjan, maar er wonen voornamelijk Armeniërs. Er is een onofficieel separatistisch bestuur. Iran, dat grenst aan beide landen, heeft aangeboden om te bemiddelen in het conflict. Donderdag houdt de VN Veiligheidsraad een spoedzitting in New York. Azerbeidzjan en Armenië zijn voormalige sovjetrepublieken. Ze voeren al decennia strijd over Nagorno-Karabach.